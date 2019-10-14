10 октября в Карши, в исполнение постановления президента Республики Узбекистан от 16 марта 2018 года № ПП-3610 «О дальнейшем развитии футбола в Республике Узбекистан на 2018−2022 годы», компания ENTER Engineering подписала соглашение о спонсорстве с ООО ПФК «Насаф» до конца 2020 года на общую сумму 10 млрд сумов.

Данные средства будут направлены на укрепление и развитие материально-технической и научно-методической базы футбольного клуба «Насаф», обеспечение высокого качества учебно-тренировочного процесса, а также активной пропаганды и популяризации футбола среди широких слоев населения.





Руководство ФК «Насаф» приняло решение отказаться от привлечения иностранных легионеров в интересах воспитания молодых футболистов на базе своей футбольной школы.

В настоящее время 12 футболистов «Насафа» уже играют за Олимпийскую сборную Узбекистана, а сам клуб является одним из наиболее сильных и известных футбольных клубов Узбекистана новейшего времени.

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