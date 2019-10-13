Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина выступит на Олимпийских играх 2020 года в Токио, которые станут для нее восьмыми в карьере. Об этом 44-летняя спортсменка сообщила у себя на странице в Facebook.

«Наконец-то могу сообщить вам официально, что я попала на свою 8-ю Олимпиаду. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за поддержку и веру в меня. Мы это сделали вместе», — написала она.

Спортсменка мечтает выиграть олимпийскую медаль для Узбекистана.

«Я участвовала в семи Олимпиадах. Я выиграла золотую медаль для Советского Союза, я выиграла [серебряную] медаль для страны, которая мне помогла (с лечением сына — ред.), — Германии. Но я никогда не выигрывала медаль для Узбекистана. Моя мечта — олимпийская медаль для Узбекистана. Когда после Игр в Рио-де-Жанейро я думала, завершать карьеру или нет, я поняла, что все еще могу [выступать], у меня есть энергия. Я подумала, что если я не попробую еще раз, то буду жалеть об этом до конца своей жизни», — сказала она.

Оксана Чусовитина попала в книгу рекордов Гиннеса как единственная гимнастка, принимавшая участие в семи летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016). Спортсменка выступала за СССР и Германию (2006−2012), в настоящий момент представляет Узбекистан. Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр. Она специализируется на опорном прыжке.