10 октября банк Turkiston открыл свой первый Центр банковских услуг. Здесь применяется новый формат обслуживания физических и юридических лиц.

Главная особенность — компактность оказания услуг. Все вопросы клиент банка может решить у одного оператора, например, одновременно открыть счет, вклад и подать заявку на кредит. Нет необходимости терять время на ожидание очереди к сотрудникам разных отделов.

«Наша основная задача — сделать услуги доступными, недорогими и качественными. Мы планируем до конца года открыть еще два подобных центра», — сообщил директор департамента стратегического развития и маркетинга банка Turkiston Саиджамол Азимбаев.

Центр услуг открылся в Ташкенте по адресу: Чиланзар-1, д. 6. По словам представителя банка, такое расположение было выбрано неслучайно: в 10 минутах ходьбы расположена станция метро, также рядом находится остановка общественного транспорта, что позволяет быстро добраться до офиса практически из любой части Ташкента.





«Помимо этого Центр банковских услуг находится в густонаселенном районе столицы с высокой деловой активностью. Это дает банку возможность быть ближе к клиентам, как обычным гражданам, так и бизнесу», — подчеркнул Саиджамол Азимбаев.

Банковские услуги в центре можно получить не только в будние дни. В субботу офис работает в штатном режиме — с 9:00 до 18:00. Это сделано для удобства работающих граждан, для которых посещение филиала банка становится проблемой: нужно отпрашиваться на работе, либо жертвовать обедом.

Для юридических лиц банк также внедрил новый продукт — проведение платежей в режиме 24/7. При этом операцию можно осуществлять онлайн, находясь в любой точке мира. Платеж проходит без участия сотрудника банка.





В новом центре физические лица могут открыть карту местной и международной платежных систем, оформить выгодный вклад в национальной и иностранной валюте, получить кредит, например, микрозайм, который выдается в размере до 20 млн сумов на любые цели.

Для корпоративных клиентов доступны такие услуги, как открытие и ведение счетов, обслуживание импортных/экспортных контрактов, получение кредита и другие.

До конца года банк презентует новые IT-решения для качественного дистанционного обслуживания клиентов, разрабатываемые совместно с одной из ведущих белорусских компаний SoftClub. Детали будущего продукта в банке раскрывать не стали, лишь отметили, что подобные услуги не предоставляет ни один банк страны.

«Банк Turkiston вступает в новую эпоху развития. Первым этапом обновления стал ребрендинг, проведенный в сентябре. Если посмотреть на наш новый логотип, вы увидите две стрелы, которые объединяются в одну и идут вверх. Мы создаем новый образ банка, который основан на доверии клиента», — говорит Азимбаев.





Банк намерен увеличивать филиальную сеть, количество современных видов банковских продуктов для населения, модернизировать мобильное приложение, а также кардинально улучшить качество обслуживания.

Частный акционерный коммерческий банк Turkiston создан в 1998 году. На сегодняшний день уставной капитал составляет более 118 млрд сумов. Международная рейтинговая компания Standard & Poor’s присвоила банку рейтинг В-/B с прогнозом «стабильный».

Получить подробную информацию можно по номеру круглосуточного call-центра: (+998) 71−200−00−08

Сайт: turkistonbank.uz

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