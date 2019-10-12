Американские эксперты в области образования прибыли в Узбекистан для разработки методологии оценки навыков чтения и математики учащихся 2-х и 4-х классов совместно с коллегами из Министерства народного образования, сообщила пресс-служба ведомства.

Результаты оценки, которая поддерживается Агентством США по международному развитию (USAID), будут использоваться для проведения исследования о том, насколько хорошо учащиеся развивают базовые навыки в начальной школе.

Ожидается, что команда экспертов из Узбекистана и США разработает более 28 опросников по математике и чтению на восьми языках: узбекском, русском, каракалпакском, казахском, таджикском, кыргызском, туркменском и английском.

Сотрудники министерства и его региональных отделений — всего 40 специалистов — примут участие в восьмидневном семинаре, где будут использоваться методики оценки чтения (EGRA) и оценки математики (EGMA) в начальных классах в качестве основы для оценки навыков учащихся. Эти методики являются первым компонентом пятилетнего соглашения о целях развития (DOAG) на сумму 50 млн долларов, которое было подписано между МНО и USAID 28 сентября 2019 года.

Министр народного образования Шерзод Шерматов отметил, что это первое международное исследование, проводимое в Узбекистане, которое позволит получить точную оценку результатов обучения в начальных школах и поможет министерству в разработке новой методологии для улучшения системы образования.