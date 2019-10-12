Подполковник Бахром Билолидинович Зулфикаров назначен пресс-секретарем — советником министра обороны Узбекистана по вопросам информационной политики, сообщили «Газете.uz» в Минобороны.

Бахром Зулфикаров (1980 г. р.) окончил Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище в 2001 году, а в 2008 году — Академию Вооруженных Сил Узбекистана. До назначения проходил службу в должности начальника отдела Главного управления воспитательной и идеологической работы Минобороны.

Пресс-секретарь министра обороны одновременно является начальником Департамента информации и массовых коммуникаций министерства.