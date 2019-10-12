В пятницу президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, принимавшим участие в новом раунде торгово-экономических консультаций КНР и США, сообщает Синьхуа.

После двухдневных переговоров между Китаем и США в Вашингтоне Белый дом согласился приостановить очередное повышение тарифов на китайские товары, ожидавшееся на следующей неделе. Стороны объявили о прогрессе в переговорах, которые должны остановить торговую войну.

Дональд Трамп заявил, что участники переговоров подошли к «очень существенной первой фазе» сделки, а глава китайской делегации Лю Хэ подчеркнул, что доволен прогрессом в переговорах.

Как ожидается, сделка будет включать увеличение закупок американской сельскохозяйственной продукции и решение проблем, связанных с интеллектуальной собственностью, валютным регулированием и финансовыми услугами, уточняет BBC.

По словам американского лидера, для подготовки соглашения может понадобиться от трех до пяти недель. У сторон переговоров есть «фундаментальное понимание» по ключевым вопросам, отметил министр финансов США Стивен Мнучин.

Американский президент также заявил, что мог бы подписать соглашение с китайским лидером Си Цзиньпинем в ноябре на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили.

США планировали повысить пошлины с 25% до 30% на китайские товары стоимостью 250 млрд долларов уже в следующий вторник, однако министр финансов США заявил, что Дональд Трамп согласен не повышать пошлины.

За минувшие 15 месяцев Китай и США взаимно повышали пошлины на десятки миллиардов долларов. Торговая война между странами негативно сказывается на мировой экономике. США добиваются защиты интеллектуальной собственности американских компаний и прекращения принудительной передачи технологий Китаю. Вашингтон также хочет, чтобы Пекин сократил субсидии своей промышленности и облегчил доступ американских компаний к китайским рынкам.

За последние два месяца это были первые американо-китайские переговоры на высоком уровне.