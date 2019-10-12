Кенийский бегун Элиуд Кипчоге 12 октября в Вене преодолел марафонскую дистанцию за 1 час 59 минут и 40,2 секунды, побив свой собственный рекорд на 20 секунд, сообщило ВВС.

Официальный мировой рекорд, установленный 16 сентября 2018 года марафонской дистанции в Берлине, также принадлежит Элиуду Кипчоге и составляет 2 часа 1 минуту и 39 секунд.

В качестве официальных рекордов засчитываются результаты забегов на открытых соревнованиях. Забег Кипчоге в Вене таковым не был и поэтому не будет зарегистрирован.

Забег в Вене состоялся в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge и был организован исключительно для того, чтобы цель в 42,2 км за 1:59 — была достигнута.