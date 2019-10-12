Общий объем сделок на Республиканской фондовой бирже (РФБ) «Тошкент» за 9 месяцев с начала года составляет около 333 млрд сумов, что практически равно результатам аналогичного периода 2018 года. В 2019 году в первом и втором квартале объем операций сократился на 14,3%, а 15,6% к аналогичному периоду 2018 года, в то время как в последние три месяца он был выше на 17%, что позволило практически сравняться общему объему операций за три квартала за оба года. Об этом говорится в комментарии к биржевым торгам за три квартала, подготовленном компанией Avesta Investment Group.

Объем транзакций за сентябрь составил 25,7 млрд сумов, что ниже августа 2019 года на 95 млрд сумов и ниже, чем за тот же период 2018 года на 21 млрд сумов из-за резкого сокращения транзакций в банковском секторе на 15,8 млрд сумов, который был связан с размещением банковских акций в 2018 году в соответствии с новыми требованиями к минимальному уставному капиталу — все банки были вынуждены увеличить уставный капитал до 100 млрд сумов.

Причиной сокращения объема операций в первом и втором квартале стало снижение в таких отраслях, как машиностроение, стекольная промышленность, строительство, торговля и страхование.

Среднедневной оборот в III квартале составил 2,9 млрд сумов, что на 15% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Количество сделок достигло 23172, почти в три раза больше, чем за первые 9 месяцев 2018 года. Общее количество различных ценных бумаг, которые участвовали в сделках составило 110 против 132 в 2018 году.

Большая часть объема торгов на РФБ приходится на банковский сектор, достигая 88,7% оборота, по сравнению с 76,1% за 9 месяцев 2018 года. Второе место занимает цементная промышленность с 4,4%, третье — машиностроение с 2%.

Приведенная ниже таблица показывает, что «Капиталнбанк» (KPBA) имеет наибольший объем в 74,2 млрд сумов, или 22,3%, всех операций за три квартала, возглавляя список по доле проданных акций в общем капитале компании (64,36%) — компания Promadik Invest приобрела 36,06% акций «Капиталбанка» за 44 млрд сумов, или 1097 сума за акцию. Капитализация банка по этой цене достигла 122 млрд сумов. Компания-инвестор принадлежит Ойбеку Турсунову (95%) и Исмаилу Мурадову (5%). Позже предприятие Baliqchi объявило о планируемой продаже 3444573 акций, или 3,1%, акций «Капиталбанка» за 3,27 млрд сумов, или 950 сумов за акцию.

Банк Turkiston (TKTN) также имеет значительную сумму транзакций на сумму 50,7 млрд сумов с почти 15,2% долей на фондовой бирже. Третье место принадлежит корпоративным облигациям Asia Alliance Bank с 37,1 млрд сумов, которые составили 11,15% от общего оборота. На сегодняшний день банк разместил только 72,8% от общего объема выпуска облигаций.

Топ-10 эмитентов с наибольшим объемом торгов за III квартал и 9 месяцев 2019





Источник: РФБ Тошкент, Расчеты: Avesta Investment Group. Нажмите для увеличения

В топ-10 рынка по объему транзакций входят девять банков, что подтверждает наибольшую долю банков в торгах. Среди представителей небанковского сектора в нем есть только компания Qyzylqumcement (QZSM). В третьем квартале к производителю цемента присоединяются Республиканская товарно-сырьевая биржа (УзРТСБ, URTS) и «Узметкомбинат» (UZMK).

Компании из топ-10 представляют около 88% оборота биржи за первые 9 месяцев и почти 94% за третий квартал.

Большинство ценных бумаг в списке топ-10 закончили период с положительным результатом по росту цен как за 9 месяцев, так и за третий квартал года. Аналитики отмечают достаточно существенный рост цен на акции УзРТСБ — рост на 56,7% при достаточном количестве сделок и реальной широкой базе инвесторов.

Во второй таблице приведена десятка ценных бумаг по количеству сделок на РФБ. Здесь компания Qizilqumcement (QZSM) уступает первую позицию компании Kvarts (KVTS), которая является лидером в III квартале и сентябре с 1068 и 297 сделками. Три компании концентрируют более 45−55% всех операций на РФБ, в то время как на первую десятку приходится 75−80%.

Топ-10 эмитентов с наибольшим количеством сделок за III квартал и 9 месяцев

Источник: РФБ Тошкент, Расчеты: Avesta Investment Group. Нажмите для увеличения

Колебания цен нескольких наиболее торгуемых компаний в течение 9 месяцев

Qizilqumsement (QZSM) начал снижать цены с середины весны, сразу после годового собрания и объявления дивидендов. В июне акции пытались подняться до уровня 1750 сум, но затем вернулись к отметке 1550−1600 сум.

Qo’qon mexanikа zavodi теряет в цене с начала года. Некоторая положительная тенденция появилась лишь с конца августа и цены достигли 1200−1250 сум.

Kvarts показал два существенных снижения цены — одно после ежегодного собрания, когда компания объявила о том, что не будет выплачивать дивиденды в этом году. Второе — после выпуска новой эмиссии акций, удваивающей общую сумму за счет капитализации нераспределенной прибыли.