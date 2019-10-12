Закон «Об обороне» в новой редакции одобрил Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 23-м пленарном заседании 11 октября, сообщил корреспондент «Газеты.uz». Новая версия документа приведена в соответствие с Оборонной доктриной страны, в ней стало меньше отсылочных норм.
В закон введены основные цели государственной политики в области обороны: защита независимости, суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя, обеспечение военной безопасности государства, укрепление международного и регионального сотрудничества, безопасности, стабильности и добрососедства в Центральной Азии, а также постоянное развитие военной организации государства, поддержание ее в готовности к вооруженной защите Узбекистана.
Принципы государственной политики в области обороны теперь перечислены так:
- неприменение военной силы против других государств, кроме случаев пресечения и отражения агрессии;
- неделимость безопасности, недопустимость укрепления собственной безопасности за счет безопасности других государств;
- невмешательство во внутренние дела других государств, мирное урегулирование возможных споров;
- оборонная достаточность;
- адекватность военного строительства характеру современных военных конфликтов;
- обеспечение престижности военной службы;
- отказ от производства, приобретения, хранения, распространения и размещения ядерного и других видов оружия массового поражения;
- приверженность принципам Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии;
- неучастие в военно-политических блоках, оставление за собой права выхода из любого межгосударственного образования в случае его трансформации в военно-политический блок;
- недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов;
- неучастие Вооруженных Сил в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом;
- опора на духовно-нравственные ценности и культурно-цивилизационную идентичность народа.
В число мероприятий по организации обороны включен ряд новых положений. Среди них:
- мониторинг и прогнозирование тенденций развития военно-политической обстановки и принятие своевременных адекватных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности в военной сфере;
- поддержание благоприятных политических и экономических условий для решения оборонных задач;
- проведение мероприятий по мобилизационной подготовке страны, оперативному оборудованию территории и развитию военной инфраструктуры;
- обеспечение и совершенствование системы охраны и защиты Государственной границы;
- совершенствование системы охраны и обороны важных государственных (военных) объектов;
- повышение эффективности функционирования систем территориальной обороны и гражданской защиты;
- формирование системы информационной безопасности, разработка форм, методов и средств активного информационного противоборства;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему управления военной организацией государства;
- принятие мер внешнеполитического характера для решения оборонных задач и укрепления внеблокового статуса страны.
В новом законе дается более подробное, чем прежде, пояснение о составе Вооруженных Сил страны. В частности, в них входят органы управления, войска, воинские формирования и учреждения Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности и Национальной гвардии Узбекистана.
Введена и отдельная статья, посвященная задачам Вооруженных Сил. Так, в мирное время к ним относятся:
- постоянный системный анализ и прогнозирование развития военно-политической обстановки;
- своевременное оповещение всех сил и средств системы обороны страны об угрозах национальной безопасности в военной сфере;
- детальное и адекватное планирование применения Вооруженных Сил в соответствии со складывающейся военно-политической обстановкой и экономическими возможностями государства;
- поддержание боеготовности и боеспособности органов управления и войск на уровне, обеспечивающем пресечение вооруженных конфликтов;
- обеспечение готовности Вооруженных Сил к стратегическому развертыванию в случае угрозы развязывания войны;
- защита и охрана Государственной границы;
- охрана и оборона важных государственных (военных) объектов и коммуникаций;
- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- поддержание режима чрезвычайного положения;
- проведение мероприятий по оперативному оборудованию территории страны и развитию военной инфраструктуры;
- поддержание систем территориальной обороны и гражданской защиты в готовности к развертыванию в установленные сроки и эффективному выполнению задач по предназначению;
- содействие правоохранительным органам в противодействии подрывной деятельности деструктивных сил;
- организация и выполнение планов оперативной и боевой подготовки органов управления и войск.
В угрожаемый период Вооруженные Силы приводятся в высшую степень боевой готовности, происходит развертывание систем территориальной обороны и гражданской защиты, а в военное время задачи Вооруженных Сил заключаются в отражении агрессии и нанесении поражения войскам противника, а также принуждение агрессора к прекращению военных действий на условиях, не противоречащих национальным интересам Узбекистана.
В новый закон введены понятия военного и чрезвычайного положения, а также гражданской защиты. В частности, военное положение — особый правовой режим, временно вводимый в случае агрессии или в угрожаемый период, с предоставлением органам госуправления полномочий по предотвращению угроз национальной безопасности в военной сфере, с временным ограничением прав и свобод граждан, прав организаций и возложением на них дополнительных обязанностей.
Чрезвычайное положение — правовой режим, который вводится в исключительных случаях, таких как реальная внешняя угроза, массовые беспорядки, крупные катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии, в интересах обеспечения безопасности граждан.
Гражданская защита организуется и проводится с целью защиты населения, территорий, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.