Закон «Об обороне» в новой редакции одобрил Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 23-м пленарном заседании 11 октября, сообщил корреспондент «Газеты.uz». Новая версия документа приведена в соответствие с Оборонной доктриной страны, в ней стало меньше отсылочных норм.

В закон введены основные цели государственной политики в области обороны: защита независимости, суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя, обеспечение военной безопасности государства, укрепление международного и регионального сотрудничества, безопасности, стабильности и добрососедства в Центральной Азии, а также постоянное развитие военной организации государства, поддержание ее в готовности к вооруженной защите Узбекистана.

Принципы государственной политики в области обороны теперь перечислены так:

неприменение военной силы против других государств, кроме случаев пресечения и отражения агрессии;

неделимость безопасности, недопустимость укрепления собственной безопасности за счет безопасности других государств;



невмешательство во внутренние дела других государств, мирное урегулирование возможных споров;

оборонная достаточность;

адекватность военного строительства характеру современных военных конфликтов;

обеспечение престижности военной службы;

отказ от производства, приобретения, хранения, распространения и размещения ядерного и других видов оружия массового поражения;

приверженность принципам Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии;

неучастие в военно-политических блоках, оставление за собой права выхода из любого межгосударственного образования в случае его трансформации в военно-политический блок;

оставление за собой права выхода из любого межгосударственного образования в случае его трансформации в военно-политический блок; недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов;



неучастие Вооруженных Сил в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом;



опора на духовно-нравственные ценности и культурно-цивилизационную идентичность народа.

В число мероприятий по организации обороны включен ряд новых положений. Среди них:

мониторинг и прогнозирование тенденций развития военно-политической обстановки и принятие своевременных адекватных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности в военной сфере;

поддержание благоприятных политических и экономических условий для решения оборонных задач;

проведение мероприятий по мобилизационной подготовке страны, оперативному оборудованию территории и развитию военной инфраструктуры;

обеспечение и совершенствование системы охраны и защиты Государственной границы;

совершенствование системы охраны и обороны важных государственных (военных) объектов;

повышение эффективности функционирования систем территориальной обороны и гражданской защиты;

формирование системы информационной безопасности, разработка форм, методов и средств активного информационного противоборства;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему управления военной организацией государства;

принятие мер внешнеполитического характера для решения оборонных задач и укрепления внеблокового статуса страны.

В новом законе дается более подробное, чем прежде, пояснение о составе Вооруженных Сил страны. В частности, в них входят органы управления, войска, воинские формирования и учреждения Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Службы государственной безопасности и Национальной гвардии Узбекистана.

Введена и отдельная статья, посвященная задачам Вооруженных Сил. Так, в мирное время к ним относятся:

постоянный системный анализ и прогнозирование развития военно-политической обстановки;

своевременное оповещение всех сил и средств системы обороны страны об угрозах национальной безопасности в военной сфере;

детальное и адекватное планирование применения Вооруженных Сил в соответствии со складывающейся военно-политической обстановкой и экономическими возможностями государства;

поддержание боеготовности и боеспособности органов управления и войск на уровне, обеспечивающем пресечение вооруженных конфликтов;

обеспечение готовности Вооруженных Сил к стратегическому развертыванию в случае угрозы развязывания войны;

защита и охрана Государственной границы;

охрана и оборона важных государственных (военных) объектов и коммуникаций;

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;

поддержание режима чрезвычайного положения;

проведение мероприятий по оперативному оборудованию территории страны и развитию военной инфраструктуры;

поддержание систем территориальной обороны и гражданской защиты в готовности к развертыванию в установленные сроки и эффективному выполнению задач по предназначению;

содействие правоохранительным органам в противодействии подрывной деятельности деструктивных сил;

организация и выполнение планов оперативной и боевой подготовки органов управления и войск.

В угрожаемый период Вооруженные Силы приводятся в высшую степень боевой готовности, происходит развертывание систем территориальной обороны и гражданской защиты, а в военное время задачи Вооруженных Сил заключаются в отражении агрессии и нанесении поражения войскам противника, а также принуждение агрессора к прекращению военных действий на условиях, не противоречащих национальным интересам Узбекистана.

В новый закон введены понятия военного и чрезвычайного положения, а также гражданской защиты. В частности, военное положение — особый правовой режим, временно вводимый в случае агрессии или в угрожаемый период, с предоставлением органам госуправления полномочий по предотвращению угроз национальной безопасности в военной сфере, с временным ограничением прав и свобод граждан, прав организаций и возложением на них дополнительных обязанностей.

Чрезвычайное положение — правовой режим, который вводится в исключительных случаях, таких как реальная внешняя угроза, массовые беспорядки, крупные катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии, в интересах обеспечения безопасности граждан.

Гражданская защита организуется и проводится с целью защиты населения, территорий, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.