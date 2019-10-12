Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 14−15 октября примет участие в седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку, сообщило УзА.

Главы делегаций Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана, страны-наблюдателя Венгрии, а также Туркменистана обсудят вопросы укрепления и расширения многопланового сотрудничества в рамках Тюркского совета.

На саммите будет принято Совместное заявление глав государств, входящих в Тюркский совет, о присоединении Узбекистана к организации в качестве полноправного члена.

В Баку президент Узбекистана проведет двусторонние встречи с руководителями делегаций, участвующими в заседании.