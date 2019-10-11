«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты согревающих супов.

Мампар





Мампар — это традиционное среднеазиатское блюдо, варианты приготовления которого регионально различаются. Суп похож на лагман, но есть много отличий, оценить которые можно только попробовав суп.

Турецкий суп с фрикадельками





Этот ароматный и простой в приготовлении суп подойдет для быстрого обеда или ужина.

Сырный крем-суп с хрустящей курицей





Такой суп получается не только очень нежным, но и сытным. Это блюдо способно удивить простотой приготовления и интересной подачей.

Французский луковый суп





Классический французский луковый суп — это лук в бульоне с сыром и гренками. Он получается невероятно вкусным и ароматным.

Гороховый суп с копченой курицей





Пикантности гороховому супу придает копченая курица. Прекрасно подчеркнут необычный вкус супа гренки с чесноком.

Горячий свекольник





Свекольник — это очень сытный суп из простых и доступных ингредиентов. Суп можно подавать и в горячем, и в холодном виде — он великолепен.

Куриный суп с клецками





Ароматный с воздушными клецками куриный суп идеально подойдет для семейного обеда.

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