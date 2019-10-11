Создатели нового комплексного решения для физических магазинов Wherebuy рассказали о проблемах офлайн-рынка и предоставили бесплатное подключение к платформе специально для читателей «Газеты.uz». Новая система позволяет вести автоматизированный учет товаров в магазине прямо с телефона и вывести свой бизнес в онлайн без лишних вложений.





Главная проблема предпринимателей, имеющих физические магазины — это неразбериха с учетом товаров. Они теряются, записи в бумагах утрачивают актуальность, а владельцу бизнеса остается только догадываться, какова текущая ситуация на складе и в магазине. Компания терпит убытки, что в конце концов может привести к закрытию магазина. Одновременно на офлайн-бизнес давит онлайн-коммерция: интернет-магазины становятся все более востребованными и тратят много средств на рекламу, тогда как поток покупателей в физических магазинах становится все меньше — ведь теперь покупать в интернете стало гораздо проще.





Специалисты Wherebuy предупреждают — если офлайн-магазины не начнут выходить в онлайн и налаживать учет товаров, рынок интернет-коммерции поглотит их в ближайшие два года. Для предотвращения такой ситуации и закрепления позиций офлайн-магазинов Wherebuy предлагает простое комплексное решение для бизнеса: автоматизированный мобильный учет товаров и онлайн-поисковик в одном приложении, позволяющий покупателям найти в интернете любой товар из вашего магазина.

Как работает электронный склад Wherebuy?

Электронный склад Wherebuy — это облачное решение для магазина, с помощью которого владельцы и консультанты могут вести учет товаров и анализировать продажи. Для подключения специалисты компании выезжают в магазин, при необходимости маркируют товары и обучают сотрудников работе в системе. Для работы не нужен ни компьютер, ни сканер — чтобы начать вести автоматизированный учет продаж, понадобится только телефон с камерой.





Система позволяет отслеживать движение товаров на всех этапах — от поступления на склад и до реализации. Теперь ничего не потеряется, а значит, можно не только сократить убытки, но и проанализировать тенденции роста и спада продаж, а также воспользоваться результатами для составления следующей рекламной кампании или акции.

Удобно то, что следить за ситуацией в магазине можно прямо со своего смартфона, в любое удобное время и в любой точке города. Это позволяет предпринимателю не тратить время на нахождение в офисе и контролировать бизнес удаленно.

Подключение к системе осуществляется по подписке и стоит всего 1 МРЗП (223 000 сумов) в месяц за торговую точку. В рамках подключения можно ввести в систему неограниченное количество телефонов в одной торговой точке. Количество товаров, подлежащих учету, неограниченно: даже 10 тысяч единиц продукции могут быть промаркированы и введены в систему. Поэтому электронный склад Wherebuy будет особенно удобен для магазинов косметики, одежды и обуви, аксессуаров и так далее.





Поисковик Wherebuy для выхода компании в онлайн

Физические магазины, планирующие выходить в онлайн, сталкиваются с несколькими проблемами: большие затраты на разработку и обслуживание собственного сайта, конкуренция в социальных сетях с компаниями, уже давно работающими в интернете. В такой ситуации лучше действовать не своими силами, а положиться на сторонние площадки для размещения своих товаров. Wherebuy предлагает для каждого клиента, установившего систему учета, абсолютно бесплатное размещение в собственном онлайн-поисковике Wherebuy.





Система учета товаров и онлайн-поисковик синхронизированы: все товары, имеющиеся в наличии в магазине, автоматически показываются на сайте с размерами, ассортиментом и количеством оставшихся экземпляров. Реализованные товары сразу удаляются с сайта, поэтому продавцам не придется вручную редактировать информацию и вносить поправки. Кроме того, на сайте отображается вся информация о физическом магазине, его контакты и местонахождение, что позволит бизнесу перевести клиентов из онлайна в офлайн.

Прием заявок на размещение в поисковике открыт с начала октября 2019 года. После заполнения поисковика в Ташкенте будет официально объявлено об его открытии. Каждый магазин будет представлен на площадке наряду с другими брендами. Интуитивно понятный интерфейс сайта позволит покупателям легко ориентироваться среди товаров и находить нужные именно ему. В дальнейшем Wherebuy откроет регистрацию пользователей и запустит несколько дополнительных функций для зарегистрированных покупателей, что позволит как клиентам, так и магазинам получать больше выгоды от шопинга.

Агрегатор Wherebuy берет все расходы по продвижению площадки на себя, что позволяет владельцам бизнеса не тратить средства на размещение и рекламу в интернете. Надежность сайта обеспечивается работой высококвалифицированных специалистов отдела разработки и поддержкой Министерства инновационного развития Республики Узбекистан, спонсирующего проект.





Как подключиться?

Подключение к двойной системе учета товаров и онлайн-поисковика Wherebuy происходит в четыре этапа. Для интеграции магазина в систему достаточно позвонить в компанию, описать свой бизнес, предоставить подключение команде специалистов в течение трех дней и затем совместно с компанией Wherebuy провести короткое обучение консультантов, как работать с системой.

А самое главное — Wherebuy организовал специальную акцию в честь запуска системы. Онлайн-поисковик и система учета товаров Wherebuy предлагает двойное решение для бизнеса и бесплатное подключение до конца года для первых 200 предпринимателей-читателей «Газеты.uz».

Получить подробную информацию можно по телефонам: (+998) 71−200−86−00, (+998) 95−476−86−00, (+998) 95−196−86−00.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Т. Шевченко, 32

Сайт: wherebuy.uz

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