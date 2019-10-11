Проект постановления президента о поддержке развития предпринимательства и повышении экономического потенциала Бостанлыкского района Ташкентской области вынесен на обсуждение. Документ разработан Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан. Его обсуждение продлится до 22 октября.

С 1 января 2020 года в Бостанлыкском районе в качестве эксперимента планируется внедрить особый режим налогообложения и налогового администрирования с созданием полноценной системы учета объектов налогообложения и налогоплательщиков. В Газалкенте, махаллях «Дустлик», «Сиджак» и «Новобод» предлагается создать четыре налоговых опорных пункта.

Предполагается, что предоставление досуговых услуг в Бостанлыкском районе будет оказываться только на основе свидетельства о регистрации услуг сроком на 3 года. Выдавать их будут опорные налоговые района. За выдачу свидетельства предлагается взимать сбор в размере однократной базовой расчетной величины. Лиц, добровольно получающих свидетельства, планируется освободить от уплаты сбора за первый год легализации деятельности.

Доходы юридических и физических лиц от сдачи в аренду домов отдыха и дач, услуг в сфере общественного питания и розничной торговли предлагается облагать единым налоговым платежом по ставке 4%. Документ также предлагает размеры ставок фиксированного налога на доходы физлиц от сдачи в аренду домов отдыха, дач, топчанов, водного транспорта, скутеров, снегоходов, квадроциклов, парапланов, лошадей и горнолыжной амуниции.

При выявлении факта предоставления услуг без свидетельства в целях профилактики правонарушений планируется ввести систему предупреждений. Она предусматривает за первое нарушение «желтую карточку» с условным штрафов в 1 млн сум, за повторное правонарушение — «красную карточку» со штрафом 5 млн сумов и штрафом за первое правонарушение. После уплаты суммы штрафа, как ожидается, физическому или юридическому лицу будет выдаваться свидетельство без взимания сбора. Средства, поступающие по единому налоговому платежу, в полном объеме предлагается направлять в местный бюджет и использовать для развития социальной инфраструктуры и благоустройства района.

Как отмечается в проекте постановления, за сокрытие дохода физическими и юридическими лицами от оказания услуг единый налоговый платеж будет исчисляться по ставке 12% от суммы дохода, а за неуплату налоговой задолженности более 10 млн сумов, имущество, используемое для оказания услуг, будет подлежать аресту.