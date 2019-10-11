Пять политических партий Узбекистана 10 октября передали Центральной избирательной комиссии листы с подписями избирателей для получения права на участие в декабрьских выборах в Олий Мажлис и местные кенгаши. Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.





Подписи в поддержку УзЛиДеП.

Сбор подписей проводился в общественных местах, в организациях, по месту проживания людей и в других местах, где это не запрещено законом. В подписном листе указываются имя, фамилия, отчество, дата рождения, место жительства и номер паспорта избирателя.





Подписи в поддержку НДПУ.

Согласно Избирательному кодексу, партиям необходимо предоставить 40 тысяч подписей, в том числе не более 8% подписей в каждом административно-территориальном образовании страны.





Подписи в поддержку «Миллий тикланиш».

Правильность подписных листов будет проверена Центральной избирательной комиссией в течение пяти дней. Для этого ЦИК создал экспертную группу из экспертов в области правоохранительной деятельности и правосудия, а также представителей институтов гражданского общества.

Подписи в поддержку Экопартии.