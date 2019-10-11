23 октября в Ташкенте в конференц-зале Dome отеля International Hotel Tashkent состоится медицинский форум «Возможности и инновационные решения в здравоохранении». 15 ведущих компаний из Свердловской области — крупнейшего научного и индустриального центра России — покажут на форуме специальные разработки в сфере производства медицинского оборудования, препаратов и расходных материалов.

Медицинские учреждения региона расскажут о новых направлениях в сфере эндопротезирования суставов, репродуктивных технологий, реконструктивно-пластической хирургии, лечения онкобольных детей, трансплантации костного мозга и выхаживания новорожденных с массой до 1,5 тысячи гр. Кроме того, уральцы презентуют возможности современного медицинского туризма для граждан Узбекистана.

Свердловская область: опыт повышения доступности медицины и наращивания объемов высокотехнологической помощи

Свердловская область в последние годы серьезно наращивает объемы высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой жителям региона. С 2013 года этот показатель вырос более чем на 60%. Это стало возможным благодаря прочной материально-технической и технологической базе медицинских учреждений региона и высоким темпам финансирования сектора.

На территории Свердловской области более 50 предприятий выпускают широкий спектр продукции медицинского назначения для различных направлений, в том числе для кариологии и неонатальной медицины. Ведется разработка оригинальных эффективных противовирусных лекарств, антимикробных покрытий. В регионе создается крупнейший Центр ядерной медицины для борьбы с онкозаболеваниями.

Производство и внедрение уральских разработок позволяет добиться существенных результатов. Так, один из важнейших показателей — уровень младенческой смертности — в Свердловской области соответствует среднеевропейскому. А, к примеру, свердловский Центр онкологии и гематологии является единственной региональной клиникой в Российской Федерации, в которой проводятся все виды трансплантации костного мозга детям.

Растет в регионе и уровень доступности медпомощи, развиваются мобильные формы взаимодействия врачей с пациентами.

«Мы рассматриваем форум в Ташкенте как площадку для поиска надежных партнеров из числа государственных и частных медицинских учреждений Узбекистана. Тот конструктивный диалог, который сложился на уровне глав наших государств, давние дружеские отношения, а также наши социальные и экономические успехи создают основу для продуктивного стратегического партнерства и на региональном уровне. Свердловская область сегодня не только развивает собственную систему оказания медпомощи, но и существенно увеличивает экспорт медицинских услуг. Уральские предприятия выпускают по-настоящему высокотехнологичное медицинское оборудование: реанимационное, стоматологическое, кардиологическое, неонатальное. Наш регион готов предложить эффективные решения, которые могут быть востребованы в Узбекистане. Еще одно перспективное направление для сотрудничества — подготовка специалистов сферы здравоохранения», — отмечает в преддверии визита делегации Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Организаторами форума выступят правительство Свердловской области и Торговое представительство Российской Федерации в Республике Узбекистан при поддержке Министерства здравоохранения Республики

Узбекистан.

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