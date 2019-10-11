В Самарканде произошло отравление воспитанников трех дошкольных образовательных учреждений, пользующихся услугами одного поставщика питания, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным Центра санитарно-эпидемиологического благополучия Самарканда, 11 октября примерно в 10:00 в областную инфекционную больницу поступили 12 воспитанников ДОО №№ 80, 98 и 106. Им поставлен диагноз «пищевая токсикоинфекция легкой и средней степени тяжести».

Выяснилось, что дети употребляли плов, борщ, макароны и салат. Все три ДОО пользуются услугами одной компании по аутсорсингу питания «E. М.».

ЦСЭБ города временно приостановил деятельность указанных ДОО.

В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Прокуратура Самарканда возбудила уголовное дело по части 1 статьи 257−1 (Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса, дело направлено в Следственный отдел УКД ОВД города.