Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило об увольнении главного врача Салимы Ачиловой, трех врачей и медсестры в родильном комплексе Карши. Ранее появилось видео, на котором говорится о фактах вымогательства со стороны сотрудников комплекса.

Проверка Минздрава подтвердила, что в родкомплексе имели место действия, «не соответствующие чести и достоинству врача». Сейчас факты нарушений изучают правоохранительные органы.

Минздрав взял на контроль состояние здоровья матери и ребенка, о которых сообщается в видео. Кроме того, ответственным лицам комплекса поручено строго предупредить сотрудников о недопустимости коррупции.

В заявлении Минздрава выражается сожаление случившимся и отмечается, что подобное приводит к недоверию людей к системе здравоохранения. «Работа таких сотрудников в системе недопустима», — подчеркивается в заявлении.

Министерство призвало граждан сообщать о фактах вымогательства и проявления коррупции по телефону доверия 1003.