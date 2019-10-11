Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило об увольнении главного врача Салимы Ачиловой, трех врачей и медсестры в родильном комплексе Карши. Ранее появилось видео, на котором говорится о фактах вымогательства со стороны сотрудников комплекса.
Проверка Минздрава подтвердила, что в родкомплексе имели место действия, «не соответствующие чести и достоинству врача». Сейчас факты нарушений изучают правоохранительные органы.
Минздрав взял на контроль состояние здоровья матери и ребенка, о которых сообщается в видео. Кроме того, ответственным лицам комплекса поручено строго предупредить сотрудников о недопустимости коррупции.
В заявлении Минздрава выражается сожаление случившимся и отмечается, что подобное приводит к недоверию людей к системе здравоохранения. «Работа таких сотрудников в системе недопустима», — подчеркивается в заявлении.
Министерство призвало граждан сообщать о фактах вымогательства и проявления коррупции по телефону доверия 1003.
Nikita Shishkin
Ничего не изменится уйдут одни а придут другие!! Там уже заложен фундамент корупции. В 2016 году когда родились мои дети у меня ушло 3млн. Медсестрам надо постоянно давать деньги чтоб они смотрели за детьми и роженицей. Они постоянно меняются и приходилось им тоже давать. Требуют дорогие лекарства, для детей метрами пеленки а на следуйщий день опять вся история заново. Ну как любой родитель чтоб сохранить здоровье жены и детей приходится платить. Вот так и будет всегда !!
Nika 1769
во всех роддомах вымогательство. если не заплатишь, то никто не подойдет и роды не примет. или ребенок умрет, или роженица будет с тяжелыми последствиями. ставки всем известны кто и сколько берет.
Xamid Gaynutdinov
а вы, для начала сделайте так что сотрудники по номеру 1003 брали трубку, когда к ним звонят, а потом уже просите сообщать о различных нарушениях, если вы действительно в этом заинтересованы..
Lyosha The same
С каких это пор роды переквалифицировали из естественного визиологического процесса в паталогию. Из за этого возникают всякие “форточки“ типа лечить, сохранить здоровье, необаснованное эпидуральная анестезия (за мзду). Хотят без боли.. раз и всё. Необаснованные кесаревы сечения с довеском увеличение гнойных осложнений.
Люди запомните. Беременность, не патология. Это естественный процесс. Беременность не лечат.
Isaac Kleiner
вымогательство?
а по моему это нормально, сейчас лекарств и врачей не хватает — грубо говоря на 2-х рожениц только один комплект врачей. логично что должны либо доукомплектовать больницы, либо закрыть глаза на рыночные механизм?
чо они еще предлагают, в условии дефицита врачей и медкомпонентов -- ждать в очереди?
я лучше доплачу и получу врачебную помощь немедленно т.к деньги это лишь бумага, а человеческая жизнь(а тем более жизнь будущего ребенка) бесценна.
государству лучше бы прекратить идти на поводу у хайпа и демонстрировать псевдоборьбу с коррупцией.
дефицит услуг всегда вызовет взяточничество и нужно не врачей сажать, а расстреливать тех кто искуственно создает дефицит.