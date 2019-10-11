Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов объяснил высокий уровень инфляции в Узбекистане либерализацией цен, инвестиционным голодом и свободной конвертацией. Об этом глава ЦБ заявил на 23-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в пятницу.

Сенатор Рахматилла Назаров задался вопросом, «почему в Узбекистане уровень инфляции в 2−3 раза выше, чем в странах СНГ» и «не влияет ли жесткая кредитно-денежная политика Центробанка на цены».

В ответ Мамаризо Нурмуратов признал, что Узбекистан последние два года осознанно допустил высокую инфляцию.

«То есть наш уровень инфляции в определенной степени был выше, чем у других стран. Чем это объясняется? В первую очередь, мы начали по-настоящему внедрять рыночные принципы последние 3 года, когда как другие страны сделали это 30 лет назад. А именно — меры по либерализации цен принимаются только последние годы», — заявил руководитель Центробанка.

Глава ЦБ назвал «второй объективная причиной» роста цен «инвестиционный голод», который образовался спустя 27 лет. По его словам, по поручению президента в регионах повышается инвестиционная активность, но это требует вливания дополнительных средств и ресурсов в экономику.

«Это (вливание — ред.), в свою очередь, осуществляется путем выделения банковских, инвестиционных кредитов, государственных ресурсов. Это соответственно ведет к увеличению объема денег в экономике, что оказывает свое влияние на инфляцию. Мы сейчас работаем над этим, подготовили проект указа президента по переходу к инфляционному таргетированию», — сказал Мамаризо Нурмуратов.

Третья причина — либерализацию валютного рынка. Как отметил руководитель регулятора, во всех странах, где валютный рынок освобождался от государственных ограничений, в несколько раз повышалась инфляция.

«Мы готовились к ней (либерализации валютного рынка) девять месяцев, уровень инфляции не вырос в 2−3 раза. Если обратим внимание, то курс национальной валюты вырос в два раза, что могло подтолкнуть к росту цен в два раза. Но нет, проведенная экономическая, денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика предотвратила чрезмерный рост цен», — объяснил он.

Высокий уровень инфляции негативно влияет и на экономику, и на население, в связи с чем Центральный банк планирует в IV квартале 2019 года перейти к инфляционному таргетированию (комплекс монетарных мер, которые предпринимают государственные органы для контроля над уровнем инфляции в стране).

«Мы нацелены на то, чтобы с 2021 года перейти к однозначной цифре по инфляции, а с 2023 года на основе механизма инфляционного таргетирования достичь 5−6% инфляции», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

В проекте указа президента отмечалось, что таргетирование вводится «в целях обуздания инфляционных процессов, объединения действий всех органов государственной власти по созданию рыночных условий для формирования стабильно низких цен в экономике».

11 октября Сенат одобрил новые редакции законов «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», «О валютном регулировании» и «О платежах и платежной системе».