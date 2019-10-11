Решения правительства Узбекистана в прошлые годы создали среду, где население предпочитает рассчитываться в долларах, заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов на 23-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в пятницу.

В одобренном законе о валютном регулировании в новой редакции отмечается, что все расчеты и платежи за товары на территории страны осуществляются в национальной валюте. Сенатор Тургун Искандаров отметил, что сегодня среди населения стала привычной купля-продажа недвижимости и транспортных средств в долларах. Он спросил, поможет ли новый закон предотвращать такие случаи.

Глава Центробанка признал, что в некоторых случаях проводятся расчеты в иностранной валюте, но, по его мнению, принятие закона станет решением этой проблемы.

«Потому что мы должны своей политикой создать [благоприятную] экономическую среду. Поскольку своими решениями в прошлые годы (не считая последних трех) мы сами установили внутри страны [порядок] покупки машин, билетов за валюту. Хотя в законе о Центральном банке определено, что на территории страны все расчеты должны осуществляться в сумах», — сказал он.

Мамаризо Нурмуратов объяснил, что из-за отсутствия экономической среды при покупке дома в национальной валюте получается большой объем купюр. Решать эту проблему нужно «исключительно путем завоевания доверия у населения своими практическими действиями», считает он.

«Мы должны создать условия для удобных и легких расчетов [в национальной валюте]. В первую очередь, необходимо увеличить объем безналичных расчетов через пластиковые карточки, повысить доверие к ним, оптимизация номинального ряда банкнот, находящихся в обращении», — заявил руководитель банковского регулятора.

Он указал, что такая ситуация наблюдается не только в Узбекистане, но и во многих странах бывшего СССР. Проблему нужно решать рыночными механизмами, а не административным путем, подчеркнул он.

«Мы должны решать проблему исключительно экономическими мерами, формировать и укреплять доверие населения к национальной валюте. По моему мнению, [решать проблему] через прокуратуру и другие органы не совсем правильно», — сказал глава ЦБ.