Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 23-м пленарном заседании одобрил закон «О валютном регулировании» в новой редакции, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Основными принципами валютного регулирования определены единство системы валютного регулирования и валютного контроля, приоритет экономических мер в реализации государственной политики в данной области, недопущение незаконного вмешательства государственных органов в соответствующие операции резидентов и нерезидентов. Органом государственного валютного регулирования является Центральный банк.

Закон дополняется отдельной главой «Валютное регулирование». В документе отмечается, что при определении курса национальной валюты по отношению к иностранной исключительно используются рыночные механизмы. Кроме того, ЦБ при установлении порядка покупки и продажи иностранной валюты предусматривает создание условий для определения валютного курса, исходя из спроса и предложения.

Центробанк регулярно устанавливает валютный курс для бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также для исчисления таможенных и других обязательных платежей.

В документе отмечается, что все расчеты и платежи за товары (работы, услуги) на территории Узбекистана осуществляются в национальной валюте. Тарифы, цены на товары в том числе на национальных электронных торговых площадках, а также требования к размерам уставных фондов (уставных капиталов) юрлиц определяются исключительно в национальной валюте.

Важное дополнение — не допускается привязка цен на реализуемые товары (работы, услуги) на территории Узбекистана к иностранным валютам и условным единицам.

Госпошлины, сборы и иные обязательные платежи взимаются только в национальной валюте, за исключением консульских сборов.

Закон также дополняется статьей «Репатриация активов по внешнеторговым операциям». В действующем законодательстве понятие репатриации средств не использовалось.

Согласно документу, репатриацией активов по внешнеторговым операциям является выполнение обязательств нерезидента частично или полностью путем:

поступления денежных средств или товара (выполнения работ, оказания услуг) по обязательствам нерезидента;

прекращения обязательства нерезидента зачетом встречного однородного требования;

прекращения обязательства нерезидента заменой первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами,

предусматривающим иной предмет или способ исполнения;

получения страховой выплаты.

Еще одно важное новшество — резиденты-физлица теперь вправе открывать счета и вклады в иностранной валюте в банках Узбекистана и за ее пределами. Такое решение было обусловлено тем, что контроль за наличием заграничного счета физлиц не представляется возможным.

Что касается юрлиц-резидентов, то если раньше они могли открывать и использовать счета в банках за пределами Узбекистана при наличии разрешения Центрального банка, то теперь требуется наличие решений президента или правительства либо международных договоров, в которых предусмотрены цели использования счетов в банках за границей.

Компании после открытия заграничных счетов обязаны уведомлять налоговые органы по месту регистрации, а также Центральный банк об открытии и закрытии счетов и об изменении их реквизитов, а также об остатках и оборотах на счетах ежеквартально не позднее одного месяца по окончании отчетного квартала.

Для открытия и использования банковских счетов иностранными компаниями в Узбекистане обязательным требованием стало осуществление деятельности на территории страны.

Законом конкретизируются валютные операции между резидентами и нерезидентами. В частности, физлица-резиденты получают право переводить валюту по неторговым операциям другим физлицам-резидентам. Эти операции доступны только для счетов, открытых в банках Узбекистана.

Согласно рекомендациям Международного валютного фонда, в статью об ограничении на проведение валютных операций вводятся новые пункты. Если раньше Центральный банк мог вводить такие ограничения для противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, то теперь регулятор может это делать:

в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

в случаях наличия угроз устойчивости платежного баланса с соблюдением обязательств в рамках статей соглашения Международного валютного фонда.

Кабинет Министров по согласованию с Центральным банком может вводить ограничения на проведение валютных операций при возникновении угрозы экономической безопасности. Срок их действия не может превышать одного года с момента введения, а по его истечении ограничения считаются отмененными. Действие ограничений может быть досрочно отменено полностью или частично.

В число органов валютного контроля включается Счетная палата (сейчас — Центральный банк, Министерство финансов, Государственный налоговый комитет и Государственный таможенный комитет). Документом определяются их права и обязанности.

Предельная сумма вывоза наличной иностранной и национальной валюты законом устанавливается в размере, эквивалентном 100 млн сумов. В пояснительной записке отмечается, что практически во всех странах мира установлены предельные размеры вывозимых валют. Во многих странах установлен лимит на вывоз без ограничений в эквиваленте 10 тысяч долларов или 10 тысяч евро. Например, при вывозе иностранной валюты из таких стран, как Великобритания, Бельгия, Австрия, Франция в сумме более 10 тысяч евро заполняется декларация. В Беларуси, если сумма вывоза превышает 10 тысяч долларов, требуется разрешительный документ ЦБ, а в России в случае превышения этой суммы требуется документ, подтверждающий источника дохода.