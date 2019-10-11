Отсутствие частных пунктов обмена валют в Узбекистане объяснили их нецелесообразностью, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Вопрос обсуждался на 23-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в пятницу.

Согласно статье 19 закона «О валютном регулировании» в новой редакции, одобренного сенаторами ранее, покупка и продажа иностранной валюты резидентами и нерезидентами осуществляются исключительно через банки Узбекистана.

Сенатор Гульчехра Рихсиева подняла вопрос, почему частным пунктам обмена не предоставляют право заниматься операциями по купле-продаже иностранной валюты.

«Но во многих странах куплю-продажу иностранной валюты выполняют также частные обменные пункты, а у нас встречаются случаи, когда некоторые граждане, занимающиеся этой деятельностью, привлекаются к ответственности. Вопрос: не пришло ли время легализовать эту деятельность? Как вы смотрите на то, что будут работать частные обменные пункты, получив разрешение, и которые будут платить налоги? Или есть другие причины их отсутствия?» — спросила она.

Заместитель председателя Центрального банка Бобир Абубакиров ответил, что при разработке закона этот вопрос обсуждался много раз. По его словам, регулятор изучил опыт России и Таджикистана, где были внедрены частные обменные пункты.





«Но эта практика себя не оправдала, т. е. предоставление частному сектору права на проведение операций по купле-продаже валюты привело к злоупотреблению полномочиями. А именно — случаи продажи фальшивой валюты, установление нереальных курсов, необоснованное взимания нереальных комиссионных сборов. В конце концов, из-за этого пострадало население», — объяснил он.

Замглавы ЦБ отметил, что главная причина, почему обменными операциями занимаются банки, — это борьба с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности и ее контроль. Он добавил, что поэтому сегодня, исходя из международного опыта, считается целесообразным купля-продажа иностранной валюты исключительно через банки.

Напомним, в январе была усилена административная и уголовная ответственность за незаконный оборот валюты.