Президент Шавкат Мирзиёев на саммите Содружества Независимых Государств в Ашхабаде в пятницу назвал приоритетом председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году последовательное расширение и повышение эффективности многостороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба президента. В 2019 году в СНГ председательствует Туркменистан.

В своем выступлении Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан рассматривает СНГ как эффективную площадку для углубления практического партнерства, прежде всего в сфере развития торгово-экономических связей, продвижении совместных проектов в разных отраслях, раскрытии транспортно-логистического и транзитного потенциала, укреплении безопасности и культурно-гуманитарного обмена.

Особое внимание в ходе председательства с СНГ Узбекистан планирует уделить обеспечению полноценного функционирования зоны свободной торговли СНГ, углублению производственной кооперации и освоению рынков третьих стран, а также развитию взаимовыгодных форм сотрудничества, инновационных, научных и образовательных программ.

Президент предложил ускорить принятие новой Концепции развития СНГ и Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. Он отметил важность подготовки Приоритетов развития транспорта и транзитных коридоров и Концепции межрегионального сотрудничества на десятилетний период.

В следующем году в Узбекистане пройдет первый Форум регионов СНГ. Кроме того, предложено повести очередное заседание Совета руководителей торгово-промышленных палат СНГ и под его эгидой — Неделю деловых инициатив Содружества. Запланированы также мероприятия по информационной безопасности и в рамках культурно-гуманитарного сотрудничества.





Рассмотрев аспекты расширения многостороннего сотрудничества, а также международные и региональные вопросы, лидеры стран СНГ подписали Решение о переходе председательства к Узбекистану, Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве, Обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020−2022 годы и другие документы.

В рамках саммита президент Узбекистана провел двусторонние встречи с президентами Туркменистана, Молдовы, Таджикистана, а также с премьер-министром Армении.