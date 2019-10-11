Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 23-м пленарном заседании в пятницу одобрил новую редакцию закона «О Центральном банке Республики Узбекистан», передает корреспондент «Газеты.uz».

В законе закрепляется правовой статус, основные цели деятельности, функции и полномочия Центрального банка, его взаимодействие с госорганами и иными организациями. Согласно документу, банковский регулятор подотчетен Сенату, который рассматривает годовой отчет ЦБ вместе с заключением аудиторской организации.

В документе говорится, что Центробанк не вправе заниматься оказанием финансовой помощи третьим лицам, за исключением подведомственных ему организаций, осуществлять коммерческую деятельность, выдавать гарантии по обязательствам третьих лиц, включая правительство Узбекистана, участвовать в капиталах банков и компаний (раньше исключениями были Народный банк и «Микрокредитбанк»), за исключением участия в капиталах валютной биржи, а также подведомственных ему организаций, обеспечивающих деятельность Центрального банка.

Основными целями ЦБ определены обеспечение стабильности цен, банковской системы и функционирования платежных систем (ранее только — стабильность национальной валюты). Деятельность Центробанка по обеспечению стабильности банковской системы не должна отрицательно влиять на стабильность цен, подчеркивается в новом законе.

Кроме того, Центральный банк теперь не предоставляет кредиты или финансовую помощь правительству Узбекистана, другим государственным органам и организациям, в том числе для финансирования дефицита госбюджета. Кредитование с целью финансирования правительства может привести к экономическому дисбалансу в связи с возникновением необоснованных доходов. В результате это приведет к инфляционному давлению, отмечается в пояснительной записке к документу.

Документом расширяются функции Центробанка, который до этого выступал в качестве банкира, советника и фискального агента правительства, консультантом по формированию, принятию и реализации монетарной политики и политики в области валютного регулирования. Теперь Центральный банк:

разрабатывает и реализует денежно-кредитную, в том числе валютную политику;

проводит мониторинг, анализ и прогнозирование уровня инфляции в Узбекистане, публикует соответствующие информационные материалы и статистические данные;

осуществляет формирование и публикацию банковской, денежно-кредитной статистики, статистики внешнего сектора, включающей платежный баланс, международной инвестиционной позиции, внешний долг и резервные активы Узбекистана;

ежегодно представляет правительству информацию по экономическим и финансовым вопросам, содержащим рекомендации по подготовке проекта госбюджета;

организует наличное денежное обращение;

осуществляет валютное регулирование и валютный контроль;

устанавливает и публикует курс иностранных валют по отношению к национальной валюте (курс Центрального банка);

осуществляет государственную регистрацию банков и кредитных бюро;

лицензирует деятельность банков, микрокредитных организаций, ломбардов, платежных организаций, операторов платежных систем, валютных бирж, кредитных бюро и производство бланков ценных бумаг, а также регулирует и осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций, платежных организаций, операторов платежных систем, валютных бирж, кредитных бюро и банковских групп;

осуществляет самостоятельно или по поручению банковские операции и иные сделки, необходимые для выполнения функций фискального агента правительства;

принимает меры по обеспечению стабильности функционирования платежных систем;

осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением лицензируемыми Центральным банком организациями правил внутреннего контроля и порядка предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в специально уполномоченный государственный орган.

Кроме того, в соответствии с новым законом увеличивается уставной капитал Центробанка с 2 млрд до 1 трлн сумов.

Закон также дополнен статьей о конфликте интересов и мерах по предупреждению коррупции.