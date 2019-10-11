Миллионы абитуриентов каждый год поступают в высшие учебные заведения и до конца сомневаются в своих силах. А между тем, предсказать, поступит абитуриент в институт или пропустит год — легко. Для этого не надо раскладывать карты Таро или разливать кофейную гущу — все сделают математика, статистика и закон нормального распределения.

На удачу отводится 2%, а все остальное — совокупность факторов, при которых человек не может не поступить. Причем речь идет не просто о поступлении в любой институт, а об учебе в вузе мечты.





Как считать

В этом году в высшие учебные заведения в Узбекистане и за рубежом от Alfakom поступало 1889 человек. Из них 905 человек — ученики центра, остальные бесплатно сдавали экзамены на открытой площадке Alfakom. Это были абитуриенты не только из Ташкента, но и из регионов республики.

Таким образом, математика гласит, что процент поступления составил 260%: на каждого ученика учебного центра приходится успешная сдача экзаменов в 2,6 вуза. Другими словами, поступили все в более, чем два вуза.

В этом году побит рекорд по количеству успешной сдачи экзаменов: ученик Alfakom Закир Беккеров успешно сдал в 12 вузов.

Фактор №1, при котором шансы на поступление вырастают на 50% — это учителя, которые готовят абитуриентов. Педагоги в Alfakom являются одними из ведущих в своей сфере деятельности.

Об этом свидетельствует их квалификация и сертификаты:

сертификат CELTA — A level — преподавание английского языка, как иностранного для взрослых;

повышение квалификации по методикам преподавания по русскому языку, химии, биологии для абитуриентов от Сибирского государственного медицинского университета в Томске;

повышение квалификации по методикам преподавания математики и физики для абитуриентов от МГТУ имени Н.Э. Баумана, в Москве.

Также за время обучения студентам выдавались бесплатные учебники, которые печатались в учебном центре.

Квоты — шансы в копилку успеха

Ученики Alfacom заняли квотные места в вузах от Министерства образования и науки Российской Федерации, Финансовой академии при правительстве РФ, РАНХиГС при президенте Российской Федерации.

Одним из таких учреждений является СПбГУ — университет, который входит в топ-500 ведущих вузов. Студенты Alfakom взяли 12 бюджетных мест из 33 выделенных для Узбекистана. Шестеро из них поступило на бюджет по направлению «Лечебное дело».

IELTS на своей площадке — еще несколько процентов к успеху





Alfakom провел на своей площадке официальный экзамен по IELTS для своих учеников. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы студенты исключили факторы, которые влияют на оценку теста.

Ребята пришли в учебный центр и как обычно сели в аудитории. Не было никакой толпы, лишних людей, жары, ожидания, волнения. Результат порадовал всех: и студентов и преподавателей. Ученики с легкостью взяли средний балл 6,5 при максимальных 8 баллах.

Вузы, в которые поступили ученики Alfakom



Вузы, в которые ученики Alfakom поступили на бюджет: УзГУМЯ, ТашМИ, Нархоз, ТАДИ, Педагогический университет.

Вузы, в которые ученики Alfakom поступили на контракт: Педагогический университет, Аграрный университет, Финансовый университет, филиал МГУ, филиал МГИМО, Туринский университет, ТГТУ, ТУИТ, ТашМИ, Филиал медицинского университета имени И.М. Сеченова в Ташкенте.





Во время обучения студенты принимают участие во всех олимпиадах, которые инициируют местные и зарубежные вузы, побеждают и выигрывают гранты. Если сложить все эти возможности, прибавить к ним свое горячее желание стать студентом, усилить все это работой над собой и упорством, то поступление в вуз мечты гарантировано. Ничего мистического — обычная математика.

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