Национальная сборная Узбекистана по футболу разгромила команду Палестины в рамках второго матча второго раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Азии. Матч, прошедший 10 октября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте, завершился со счетом 5:0.

Счет был открыт уже на 2-й минуте, когда полузащитник Санжар Кодиркулов поразил ворота Йемена. Голы на свой счет записали нападающий Эльдор Шомуродов (33'), полузащитник Джамшид Искандеров (53'), защитник Ислом Тухтаходжаев (72') и нападающий Игорь Сергеев (90').

Это первый матч под руководством нового главного тренера Вадима Абрамова. Предыдущий наставник сборной Эктор Купер был освобожден от должности после поражения от Палестины (0:2) в первом матче отборочного турнира.





После победы Узбекистан поднялся на второе место в группе D с 3 очками.

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Фото: АФУ.