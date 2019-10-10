Председатель Государственного налогового комитета Бехзод Мусаев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» рассказал об ожиданиях от снижения налога на добавленную стоимость с 20% до 15%, снижения ставки единого социального платежа, а также о внедрении информационных технологий в налоговое администрирование.

С 2019 года в Узбекистане введен порядок уплаты НДС для налогоплательщиков со ставкой 20%. Предприниматели и эксперты заявляли, что ставка в 20% слишком высокая, и предлагали снизить ее до 12%, как в Казахстане. Отвечая на вопрос, почему ставка НДС снижена «сейчас, а не раньше», Бехзод Мусаев заявил, что в структуре налоговых поступлений удельный вес налога на добавленную стоимость составляет 30%. Он пояснил, почему его резкое сокращение было бы рискованным.





«Понимая, что ставки, может быть, были к началу года высокими, как можно было рискнуть налогом, который дает одну треть доходов государственного бюджета? Представьте вашу семью: как вы можете сегодня согласиться с тем, что ваша заработная плата будет урезана. Это очень рискованный шаг. Почему? Дело в том, что если мы не сможем осуществить грамотное налоговое администрирование, эти доходы будут просто выпадающими доходами государственного бюджета. Под доходам госбюджета имеются в виде и расходы — как завтра обеспечить выдачу заработной платы, пенсии, не говоря уже о других расходах», — сказал глава ГНК.

По его словам, «сейчас уже не представить, чтобы выдача заработной платы работника бюджетного учреждения либо другой структуры задерживалась на 5−10 дней».

«Мы не могли рисковать таким крупным источником поступлений и формирования доходов государственного бюджета», — объяснил Бехзод Мусаев.

Председатель комитета отметил, что снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда позволило бизнесу легализоваться.

«Бизнес, не боясь, начал легализовываться. Только за первое полугодие легализовано более 570 тысяч рабочих мест. А если посмотреть с точки зрения поступлений, доходы госбюджета только по подоходному налогу увеличились в два раза. Это привело к тому, что бизнес увидел, услышал, принял реформы и начал увеличивать заработную плату для своих работников, а не выдавать ее в конвертах без уплаты налогов», — заявил глава ГНК.

По предварительным расчетам Министерства финансов, снижение ставки НДС сократит поступления в государственный бюджет на 10 трлн сумов в год, или порядка 2% к ВВП.

«Это очень солидная величина, потому что ставка по НДС снижается не на 5 процентных пунктов — с 20% до 15%, ставка снижается на 25%», — подчеркнул он.

Бехзод Мусаев отметил, что компенсация выпадающих налогов — это «очень сложная и вместе с тем грамотная работа».

«Налоговые органы переадаптируются, мы уже окольцуем все операции налогоплательщиков, чтобы правильно контролировать формирование добавленной стоимости и правильно вычитывать сумму, подлежащую уплате в государственный бюджет. Это от нас требует изменения подходов, увеличения аналитики, диагностики и самое главное — работы с большими данными. Начиная от вхождения товара в республику — анализ таможенной декларации, далее прохождение товаров по республике — электронные счета-фактуры, это контроль за движением транспорта и создание электронных транспортных накладных. Далее при реализации товаров — начиная со следующего года будут внедряться онлайн контрольно-кассовые машины повсеместно и очень сложный и жесткий анализ налоговых отчетов», — сказал он.

Из более 51 тысячи налогоплательщиков, перешедших на уплату НДС и получивших свидетельство плательщика НДС, 8700 не выставляют и не показывают свои отчеты, сообщил руководитель комитета.

«Это говорит о том, что они получили свидетельство только ради того, чтобы узаконить свои действия, выдавать счета-фактуры, но не показывать их в налоговых декларациях. До каждого из них мы сегодня добираемся. Для этого налоговые органы должны анализировать каждую счет-фактуру. Вручную эту работу сделать практически невозможно. В этой связи внедряется электронные счета-фактуры, они с 2020 года будут обязательными, и это будет вычисляться машинно-интеллектуальным трудом», — пояснил Бехзод Мусаев.

«Более 50% налогоплательщиков, перешедших на уплату НДС, уже оформляют свои счета-фактуры в электронном виде. Налоговые органы анализируют более 2,5 миллиона счетов-фактур в течение одного месяца, чтобы выявить фиктивные счета-фактуры. Мы уже работаем с налогоплательщиками, чтобы показать им, что мы владеем всеми вопросами и надо уже работать порядочно», — добавил он.

Глава ГНК отметил, что IT-технологии в налоговое администрирование внедряются в рамках «плотной работы» с Россией и КНР.

«Нам понравилась поговорка китайцев: „Мы должны создать такую систему, где не уплатив налоги, делать бизнес и предпринимательство будет невозможно“. Посмотрите на развитие Китая. За последние 18 лет валовый внутренний продукт вырос в 10 раз, и представляете при таких объемах, какое качественное и грамотное налоговое администрирование должно присутствовать», — сказал он.





Бехзод Мусаев также прокомментировал снижение ставки единого социального платежа с 25% до 12% для государственных предприятий, юридических лиц с долей государства в уставном фонде в размере 50% и более. Ранее коммерческие банки уплачивали ставку налога в 25%, тогда как частные банки — 12%. При фонде оплаты труда в 160 млн сумов банкам с госдолей приходилось платить ЕСП на 20,8 млн сумов больше, чем частным банкам.

В совокупности 4609 хозяйствующих субъектов с 664,7 тысячи сотрудников и годовой зарплатой в 21,1 трлн сумов с 1 октября уплачивают ЕСП в размере 2,5 трлн сумов (до 1 октября было 5,3 трлн сумов).

«Выпадающие доходы Внебюджетного пенсионного фонда в год составят 2,7 трлн сумов. Чего мы достигнем? В первую очередь, это унификация — все будут работать в едином налоговом режиме. Во-вторых, это позволит за счет сэкономленной части фонда оплаты труда увеличить зарплату для действующих 660 тысяч работников», — отметил он.

В интервью не обсуждались вопросы отмены упрощенного порядка исчисления НДС, а также повышение ставки налога на прибыль юридических лиц с 12% до 15% при сохранении ставки налога на доходы, выплачиваемые в виде дивидендов.