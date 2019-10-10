Консультационная миссия Азиатского банка развития (АБР) и консорциум международных компаний FCG International и Grant Thornton в качестве технических и финансовых консультантов, а также Allen & Overy и Kosta Legal в качестве юридических консультантов начали работу над реализацией первой фазы проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) по улучшению водоснабжения в Самарканде, Бухаре, Намангане и Карши. Об этом «Газете.uz» сообщили в Агентстве по развитию ГЧП.

Привлеченные эксперты подготовят предварительное технико-экономическое исследование (ПТЭО) систем водоснабжения и канализации этих четырех городов Первая фаза, как ожидается, завершится в I квартале 2020 года.

АБР в этом проекте выступает советником правительства в подготовке и структурировании проектов водоснабжения и водоотведения в указанных городах и окажет содействие в привлечении иностранных инвестиций в 2020 году.

В мае между Министерством жилищно-коммунального обслуживания (МинЖКО), АБР и Агентством по развитию ГЧП подписан меморандум об оказании консультационных услуг по сделкам для городских водоканалов в Узбекистане для предлагаемого восстановления, эксплуатации и технического обслуживания инфраструктуры водоснабжения в Самарканде, Бухаре, Намангане и Карши. Консультационные услуги включают подготовку, разработку структуры и проведение закупок по проекту государственно-частного партнерства. АБР предоставил грант на поддержку проекта в 2,6 млн долларов.

Миссия будет постоянно находится в Узбекистане и работать совместно с специалистами МинЖКО, хокимиятов, Агентства по развитию ГЧП и Министерства финансов по запланированным по проекту мероприятиям ближайшие 6−8 месяцев.

Реализация проекта ГЧП по передаче в управление систем водоснабжения и канализации Самарканда, Бухары, Намангана и Карши предусмотрена постановлением президента Узбекистана от 29 апреля. Начало реализации проекта назначено на 2020 год.

Следует отметить, участие частного сектора в системе водоснабжения будет способствовать улучшению работы и управлению систем водоснабжения, снизит потери и повысить всестороннюю эффективность. Кроме того, реализация подобных проектов поможет привлечь дополнительные инвестиции в сферу и расширить дальнейшее внедрение ГЧП в другие сферы коммунального хозяйства, отмечается в сообщении.