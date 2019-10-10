Начальник пресс-службы хокимията Кашкадарьнской области Ахрор Садиков прояснил ситуацию с хокимом Миришкорского района, оскорбившим на кукурузном поле мужчину на глазах у его внуков.

Как он сообщил «Газете.uz», инцидент произошел 29 сентября на территории махалли «Гулистан». Сайфулла Мухаммадиев возвращался с внуками из районного центра. Дети попросил его взять несколько початков кукурузы, чтобы сварить дома. Мужчина остановил машину и начал искать хозяина поля.

«Внуки не давали покоя. Подумал, если фермер из нашего села, я расскажу ему при встрече, что взял кукурузу. Внуки собрали около 10 початков кукурузы. В это время пришел хоким района. С одной стороны его жесткие слова правильны. Я виноват. Но он не дал возможности рассказать, что случилось на самом деле. Сказал оскорбительные и унизительные вещи», — приводит слова Сайфуллы Мухаммадиева пресс-служба хокимията.

Хоким Миришкорского района Равшан Комилов объяснил свое эмоциональное поведение «планами на экспорт сельхозпродукции».

«Не отрицаю, я действительно погорячился. Причина — фермеры заключили контракт с „Миришкор строй центр“ по посадке на землях, высвобождаемых из-под пшеницы, кукурузы, моркови и бобовых в качестве повторных посевов. Эта [компания] до ноября планирует экспортировать продукцию на 1,5 млн долларов в Россию и Казахстан. Но сейчас экспортировано бобовой продукции лишь на 417 тысяч долларов. Фермерское хозяйство „Курбанов Холмурод“, где произошел инцидент, заключило контракт с „Миришкор строй центр“ на поставку из Испании 1,8 тонны минеральных удобрений для кукурузы на площади 100 га. Сейчас фермер планирует экспортировать 600 тонн кукурузных семян», — рассказал глава районной администрации.

По его словам, в районе часто наблюдаются случаи кражи кукурузы, особенно в ночное время суток.

«Из-за этого, наверное, погорячился и не дал Сайфулле ака прояснить ситуацию. Я отправил это видео руководителю „Миришкор строй центр“. Он, в свою очередь, отправил запись сотрудникам, чтобы они были внимательнее. В результате видео распространилось в социальных сетях. Когда узнал, что произошло, было уже поздно. Правильно, как хоким я не должен был использовать грубые выражения. Я совершил ошибку, осознал это. За это прошу у народа прощения и обещаю, что это не повторится. Я согласен на то, чтобы в отношении меня приняли законные меры», — заявил хоким.