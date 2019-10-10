С 1 января 2020 года ставка таможенной пошлины на импорт минеральной воды (код ТН ВЭД — 2201) повышается с 30% до 50%, следует из постановления президента Узбекистана от 2 октября.

Документом также установлен минимальный порог в 0,25 доллара за литр (сейчас минимального порога нет).

С предложением повысить пошлину на импорт минералки в мае выступил Государственный таможенный комитет. В проекте документа говорилось, что решение направлено на «стимулирование отечественного производства, поддержку здоровой конкурентной среды, обеспечение внутреннего рынка качественными потребительскими товарами».

«Газета.uz» писала росте импорта минеральной воды в 6,6 раза (с 269 тысяч до 1,8 млн долларов) и газированной воды — в 13,5 раз (с 309,1 тысячи до 4,2 млн долларов). Примечательно, что 83%, или 1,5 млн долларов, импорта минеральной воды приходится на «Боржоми».

Руководитель сети супермаркетов korzinka.uz Зафар Хашимов, комментируя предложение в Facebook, тогда заявлял:

«Любая импортная минеральная или столовая вода априори минимум в разы дороже самой дорогой местной воды… Такие воды, как Evian и Vittel стоят свыше 20 тысяч сумов за поллитра в рознице, „Боржоми“ и „Ессентуки“ пошлины эти не касаются ввиду импорта из ближнего зарубежья и наличия торговых соглашений, но и они стоят около 10 тысяч за поллитра или в два с лишним раза дороже самого дорогого местного аналога. Разве этой ценовой форы недостаточно для наших производителей, если для „здоровой конкуренции“ вновь приходится повышать пошлину?»

В феврале президент Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Наманганскую область поручил увеличить выпуск лечебной минеральной воды «Чартак» до 20−30 миллионов штук в год, а также организовать ее доставку в детские сады, летние лагеря, больницы, социальные аптеки и супермаркеты по всей стране.