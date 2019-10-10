Кабинет Министров постановлением от 4 октября утвердил Национальный перечень недвижимых объектов материального культурного наследия, сообщила Norma.uz.
Перечень содержит 8208 недвижимых объекта материального культурного наследия, из них 4748 — памятники археологии, 2250 — памятники архитектуры, 678 — памятники монументального искусства и 532 — достопримечательности.
Наибольшее число недвижимых объектов культурного наследия зарегистрировано перечнем в Самаркандской (1607), Кашкадарьинской (1468), Бухарской (829) и Ташкентской (828) областях, наименьшее — в Сырдарьинской области (78).
В Ташкенте насчитывается 354 объекта, среди которых не только достопримечательности
Постановлением министру культуры предоставлено право при необходимости внести ясность в название, период и адрес объекта. Кроме того, при обоснованной необходимости Министерство культуры будет вносить предложения в правительство об изменении и дополнении в национальный перечень.
К объектам, включенным в Национальный перечень, из-за их исторической, художественной или иной культурной ценности не может быть применен залог и ипотека, за исключением недвижимых объектов материального культурного наследия, которые являются частной собственностью.