Не менее 1000 наиболее перспективных работников среднего и низшего звена государственных органов и организаций планируется направить на стажировку за рубеж, следует из постановления президента Узбекистана от 3 октября.

Разработка пятилетней программы по поэтапному направлению на стажировку поручена Агентству развития государственной службы при президенте, созданному в начале октября.

Стажировка сроком от 3 до 6 месяцев, как ожидается, будет проходить в соответствующих органах и организациях Республики Корея, ОАЭ, стран Европы и других развитых зарубежных государств.

Лицам, проходящим зарубежную стажировку, будет выплачиваться среднемесячная заработная плата в размере 60% от размера зарплаты посла Узбекистана в стране пребывания.

Кроме того, при Академии государственного управления создается Центр повышения квалификации государственных гражданских служащих, оснащенный на основе передовых мировых стандартов. В нем госслужащие смогут пройти переподготовку, повышение квалификации и обучение новым компетенциям.

Напомним, ранее Шавкат Мирзиёев подписал указ о реформе государственной гражданской службы. С 2020 года прием на госслужбу будет проходить на основе открытого независимого конкурсного отбора.