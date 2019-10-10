Сотрудники ГУВД Ташкента задержали 27-летнего О. Д., подозреваемого в развратных действиях в отношении девочек.

Аудиосообщения о некоем мужчине, проявляющем повышенный интерес к школьницам, появились ранее в Telegram. Начальник ГУВД дал указание рассмотреть аудиосообщения как заявление.

В ходе расследования были опрошены родители школьников и (в их присутствии) сами учащиеся, местные жители, была составлена ориентировка подозреваемого.

В результате прочесывания местности мужчина был задержан. Одна из школьниц его опознала. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 129 (развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет) Уголовного кодекса Узбекистана.

ГУВД призвало жителей при наличии информации о готовящемся или совершенном противоправном деянии незамедлительно сообщать об этом в ближайший отдел внутренних дел, территориальному инспектору профилактики или по номеру 102.

«Пока вы заняты рассылкой сообщения в соцсетях или группах всевозможных мессенджеров, уходит драгоценное время, помните об этом. Просим вас также не дописывать от себя догадки и предположения, порождая тем самым панику среди населения», — отметили в ГУВД.