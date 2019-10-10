Рейс HY661 Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший 10 октября перелёт по маршруту Ташкент-Екатеринбург, направлен на запасной аэродром в Тюмень. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Причиной стало закрытие аэропорта Кольцово в Екатеринбурге по технической причине. На борту самолета находятся 103 человека. После открытия аэропорта борт вылетит в пункт назначения.

По данным РИА Новости, в четверг в аэропорту Кольцово совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет Ан-12. При приземлении воздушное судно загорелось, огонь удалось ликвидировать. Причиной ЧП мог стать невыход шасси. Работа аэропорта приостановлена.