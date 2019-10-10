Массовые протесты населения из-за резкого повышения цен на топливо, вызванного отменой государственных субсидий, продолжаются в Эквадоре. Власти передали ООН обращение о готовности принять помощь в урегулировании непростой ситуации в стране, сообщает РИА Новости.

Президент Эквадора Ленин Морено 1 октября объявил о ряде экономических реформ в стране. Социальное недовольство вызвало решение либерализовать цены на топливо и отменить на него субсидии, которые обходились государству в 1,3 млрд долларов. Правительство отказалось от субсидий в рамках соглашения о строгой экономии, согласованного с Международным валютным фондом, в обмен на заем в размере 4,2 млрд долларов.

На прошлой неделе в стране был объявлен режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней. Позже парламент Эквадора приостановил работу. Со вторника также приостановлены занятия в школах и университетах. В районах, где расположены государственные здания и стратегические объекты, введен комендантский час.

Число задержанных в ходе протестов составляло до 570 человек на 8 октября.