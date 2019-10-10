Резких изменений в динамике обменного курса до конца года не ожидается, следует из обзора внутреннего валютного рынка за первые девять месяцев, опубликованного Центральным банком Узбекистана.

За этот период, исходя из динамики спроса и предложения, обменный курс национальной валюты по отношению к иностранной валюте снизился на 13%, отмечается в обзоре. Минимальное и максимальное значения курса составили 8334 сума за 1 доллар США (в январе) и 9457 сумов за 1 доллар США (в сентябре).

Общий объем валютных операций юридических и физических лиц на внутреннем валютном рынке с января по сентябрь составил 24,3 млрд долларов, что в 1,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (18,3 млрд долларов).

Объем валютных операций в ходе межбанковских торговых сессий на валютной бирже составил 15,5 млрд долларов, из них спрос на иностранную валюту составил 7,7 млрд долларов, предложение — 4,8 млрд долларов. Разница между спросом и предложением в 2,9 млрд долларов была покрыта за счет интервенций ЦБ.

Общий объем валютных операций коммерческих банков на внебиржевом валютном рынке составил 5,2 млрд долларов. Коммерческие банки купили у юридических лиц валютные средства на сумму 3 млрд долларов, продали юридическим лицам — 2,2 млрд долларов.

«Разница между спросом и предложением в размере 0,8 млрд долларов, оставшаяся в распоряжении коммерческих банков, послужила дополнительным предложением на внутреннем валютном рынке», — говорится в обзоре.

Объем сделок купли-продажи инвалюты физических лиц (в наличной и безналичной форме) через обменные пункты банков достиг 3,6 млрд долларов. При этом объем покупки валюты у населения составил 2,5 млрд долларов, а объем проданной населению валюты — 1 млрд долларов. Напомним, в конце августа коммерческие банки начали продажу наличной иностранной валюты через обменные пункты.

В январе-сентябре общий объем международных денежных переводов населения составил 5,2 млрд долларов. Из них через систему международных денежных переводов населением переведено в Узбекистан из-за рубежа 4,5 млрд долларов, в зарубежные страны переведены валютные средства на сумму 0,8 млрд долларов.

Объем поступлений валютных средств посредством международных денежных переводов увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь-сентябрь 2018 года — 3,8 млрд долларов).