Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в четверг отбыл в Ашхабад для участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщила пресс-служба главы государства.

Саммит СНГ состоится 11 октября. На нем планируется обсудить комплекс вопросов, направленных на развитие и укрепление многостороннего сотрудничества в рамках Содружества, а также международные проблемы. По итогам встречи намечено принять пакет документов, в том числе Решение о переходе председательства в СНГ в 2020 году к Узбекистану.

В рамках саммита президент также проведет двусторонние встречи с главами ряда государств.