Общенациональное движение «Юксалиш» совместно с экспертами Института социальных и экономических инициатив составило топ-35 молодых прогрессивных управленцев Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, это те руководители, которые сегодня «находятся в центре масштабных преобразований, выполняют важные задачи».

В списке представлены руководящие кадры до 40 лет, назначенные президентом Шавката Мирзиёевым за последние три года. При составлении рейтинга учитывались их инициативность, продвигаемые идеи и преобразования в сферах деятельности, открытость к изменениям.

Топ-35

  1. Абдулла Азизов (38 лет) — заместитель председателя Государственного налогового комитета;
  2. Абдулазиз Аккулов (37 лет) — врио председателя Государственного комитета по развитию туризма;
  3. Азиз Воитов (39 лет) — председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»;
  4. Акмаль Бурханов (38 лет) — председатель Общенационального движения «Юксалиш», депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса;
  5. Алишер Саъдуллаев (25 лет) — председатель центрального совета Союза молодежи Узбекистана;
  6. Акрам Мухаммуткулов (40 лет) — руководитель PR-центра Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК);
  7. Бобир Исламов (35 лет) — председатель Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам;
  8. Бахтиёр Саидов (39 лет) — посол Узбекистана в Китае, Монголии и Филиппинах;
  9. Голиб Холжигитов (40 лет) — директор Агентства по развитию государственно-частного партнерства при Минфине — заместитель министра;
  10. Гулноза Исмаилова (39 лет) — член ЦИК, проректор УМЭД по научной работе и инновациям;
  11. Гаянэ Умерова (34 года) — заместитель исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства при Минкульте;
  12. Дилшод Султанов (39 лет) — заместитель министра финансов;
  13. Жавлон Вахабов (39 лет) — посол Узбекистана в США;
  14. Журабек Мирзамахмудов (40 лет) — генеральный директор Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров;
  15. Жахонгир Хидайходжаев (40 лет) — советник министра — руководитель Исполнительного аппарата МИД;
  16. Жамшид Ходжаев (40 лет) — министр сельского хозяйства;
  17. Комил Алламжонов (35 лет) — директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента;
  18. Кахраман Сариев (40 лет) — председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан;
  19. Лазиз Кудратов (38 лет) — первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли;
  20. Музаффар Джалалов (33 года) — и. о. ректора Университета Инха в Ташкенте;
  21. Нажмиддинходжа Шарипов (36 лет) — председатель Антимонопольного комитета;
  22. Одилбек Исаков (38 лет) — заместитель министра финансов. Ответственный за работу с международными рейтингами и индексами;
  23. Ойбек Касимов (39 лет) — первый заместитель министра физической культуры и спорта;
  24. Олимжон Умаров (34 года) — первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций;
  25. Рахим Хакимов (36 лет) — ректор Ташкентского государственного юридического университета;
  26. Русланбек Давлетов (39 лет) — министр юстиции;
  27. Саида Мирзиёева (34 года) — заместитель директора АИМК;
  28. Сардор Рустамбоев (40 лет) — посол Узбекистана во Франции;
  29. Тимур Ишметов (40 лет) — первый заместитель министра финансов;
  30. Улугбек Лапасов (37 лет) — постоянный представитель отделения ООН в других международных организациях в Женеве;
  31. Умид Шадиев (37 лет) — постоянный представитель при ЮНЕСКО;
  32. Шавкат Умурзаков (40 лет) — председатель правления UzAuto;
  33. Шароф Ражаббаев (39 лет) — и. о. первого заместителя министра инновационного развития;
  34. Шерзод Асадов (38 лет) — посол Узбекистана в Австрии;
  35. Шерзод Кудбиев (39 лет) — советник президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.