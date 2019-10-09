Общенациональное движение «Юксалиш» совместно с экспертами Института социальных и экономических инициатив составило топ-35 молодых прогрессивных управленцев Узбекистана.

Как отмечается в сообщении, это те руководители, которые сегодня «находятся в центре масштабных преобразований, выполняют важные задачи».

В списке представлены руководящие кадры до 40 лет, назначенные президентом Шавката Мирзиёевым за последние три года. При составлении рейтинга учитывались их инициативность, продвигаемые идеи и преобразования в сферах деятельности, открытость к изменениям.

Топ-35

Абдулла Азизов (38 лет) — заместитель председателя Государственного налогового комитета; Абдулазиз Аккулов (37 лет) — врио председателя Государственного комитета по развитию туризма; Азиз Воитов (39 лет) — председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»; Акмаль Бурханов (38 лет) — председатель Общенационального движения «Юксалиш», депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса; Алишер Саъдуллаев (25 лет) — председатель центрального совета Союза молодежи Узбекистана; Акрам Мухаммуткулов (40 лет) — руководитель PR-центра Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК); Бобир Исламов (35 лет) — председатель Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам; Бахтиёр Саидов (39 лет) — посол Узбекистана в Китае, Монголии и Филиппинах; Голиб Холжигитов (40 лет) — директор Агентства по развитию государственно-частного партнерства при Минфине — заместитель министра; Гулноза Исмаилова (39 лет) — член ЦИК, проректор УМЭД по научной работе и инновациям; Гаянэ Умерова (34 года) — заместитель исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства при Минкульте; Дилшод Султанов (39 лет) — заместитель министра финансов; Жавлон Вахабов (39 лет) — посол Узбекистана в США; Журабек Мирзамахмудов (40 лет) — генеральный директор Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров; Жахонгир Хидайходжаев (40 лет) — советник министра — руководитель Исполнительного аппарата МИД; Жамшид Ходжаев (40 лет) — министр сельского хозяйства; Комил Алламжонов (35 лет) — директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента; Кахраман Сариев (40 лет) — председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан; Лазиз Кудратов (38 лет) — первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли; Музаффар Джалалов (33 года) — и. о. ректора Университета Инха в Ташкенте; Нажмиддинходжа Шарипов (36 лет) — председатель Антимонопольного комитета; Одилбек Исаков (38 лет) — заместитель министра финансов. Ответственный за работу с международными рейтингами и индексами; Ойбек Касимов (39 лет) — первый заместитель министра физической культуры и спорта; Олимжон Умаров (34 года) — первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций; Рахим Хакимов (36 лет) — ректор Ташкентского государственного юридического университета; Русланбек Давлетов (39 лет) — министр юстиции; Саида Мирзиёева (34 года) — заместитель директора АИМК; Сардор Рустамбоев (40 лет) — посол Узбекистана во Франции; Тимур Ишметов (40 лет) — первый заместитель министра финансов; Улугбек Лапасов (37 лет) — постоянный представитель отделения ООН в других международных организациях в Женеве; Умид Шадиев (37 лет) — постоянный представитель при ЮНЕСКО; Шавкат Умурзаков (40 лет) — председатель правления UzAuto; Шароф Ражаббаев (39 лет) — и. о. первого заместителя министра инновационного развития; Шерзод Асадов (38 лет) — посол Узбекистана в Австрии; Шерзод Кудбиев (39 лет) — советник президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.



