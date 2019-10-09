Общенациональное движение «Юксалиш» совместно с экспертами Института социальных и экономических инициатив составило топ-35 молодых прогрессивных управленцев Узбекистана.
Как отмечается в сообщении, это те руководители, которые сегодня «находятся в центре масштабных преобразований, выполняют важные задачи».
В списке представлены руководящие кадры до 40 лет, назначенные президентом Шавката Мирзиёевым за последние три года. При составлении рейтинга учитывались их инициативность, продвигаемые идеи и преобразования в сферах деятельности, открытость к изменениям.
Топ-35
- Абдулла Азизов (38 лет) — заместитель председателя Государственного налогового комитета;
- Абдулазиз Аккулов (37 лет) — врио председателя Государственного комитета по развитию туризма;
- Азиз Воитов (39 лет) — председатель правления АКБ «Узпромстройбанк»;
- Акмаль Бурханов (38 лет) — председатель Общенационального движения «Юксалиш», депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса;
- Алишер Саъдуллаев (25 лет) — председатель центрального совета Союза молодежи Узбекистана;
- Акрам Мухаммуткулов (40 лет) — руководитель PR-центра Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК);
- Бобир Исламов (35 лет) — председатель Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам;
- Бахтиёр Саидов (39 лет) — посол Узбекистана в Китае, Монголии и Филиппинах;
- Голиб Холжигитов (40 лет) — директор Агентства по развитию государственно-частного партнерства при Минфине — заместитель министра;
- Гулноза Исмаилова (39 лет) — член ЦИК, проректор УМЭД по научной работе и инновациям;
- Гаянэ Умерова (34 года) — заместитель исполнительного директора Фонда развития культуры и искусства при Минкульте;
- Дилшод Султанов (39 лет) — заместитель министра финансов;
- Жавлон Вахабов (39 лет) — посол Узбекистана в США;
- Журабек Мирзамахмудов (40 лет) — генеральный директор Агентства по развитию атомной энергетики при Кабинете Министров;
- Жахонгир Хидайходжаев (40 лет) — советник министра — руководитель Исполнительного аппарата МИД;
- Жамшид Ходжаев (40 лет) — министр сельского хозяйства;
- Комил Алламжонов (35 лет) — директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента;
- Кахраман Сариев (40 лет) — председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан;
- Лазиз Кудратов (38 лет) — первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли;
- Музаффар Джалалов (33 года) — и. о. ректора Университета Инха в Ташкенте;
- Нажмиддинходжа Шарипов (36 лет) — председатель Антимонопольного комитета;
- Одилбек Исаков (38 лет) — заместитель министра финансов. Ответственный за работу с международными рейтингами и индексами;
- Ойбек Касимов (39 лет) — первый заместитель министра физической культуры и спорта;
- Олимжон Умаров (34 года) — первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций;
- Рахим Хакимов (36 лет) — ректор Ташкентского государственного юридического университета;
- Русланбек Давлетов (39 лет) — министр юстиции;
- Саида Мирзиёева (34 года) — заместитель директора АИМК;
- Сардор Рустамбоев (40 лет) — посол Узбекистана во Франции;
- Тимур Ишметов (40 лет) — первый заместитель министра финансов;
- Улугбек Лапасов (37 лет) — постоянный представитель отделения ООН в других международных организациях в Женеве;
- Умид Шадиев (37 лет) — постоянный представитель при ЮНЕСКО;
- Шавкат Умурзаков (40 лет) — председатель правления UzAuto;
- Шароф Ражаббаев (39 лет) — и. о. первого заместителя министра инновационного развития;
- Шерзод Асадов (38 лет) — посол Узбекистана в Австрии;
- Шерзод Кудбиев (39 лет) — советник президента по вопросам государственной службы и взаимодействия с представительными органами власти.
Санжар Умаров
Пропустили минимум две имени, которых можно было заменить, кем-то уже присутствующих в этой 35-ка..!