Количество иностранных граждан, посетивших Узбекистан в январе-июне, составило 3,7 миллиона человек, что на 971,9 тысячи человек, или 35,7%, больше, чем в I полугодии 2018 года, говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

Из стран СНГ в Узбекистан прибыли 3,4 миллиона человек, среди которых 2,5 миллиона человек — с целью посещения родственников, почти 359 тысяч визитеров — транзитом, 254,7 тысяч человек прибыли с туристической целью.

Из стран дальнего зарубежья въехали 270,3 тысячи человек, из них 150 тысяч гостей приехали с целью туризма, 26,7 тысячи человек — для посещение родственников, 14,3 тысяч человек — со служебной целью.

С туристической целью прибыли 52,5% иностранцев в возрасте 31−55 лет, 22,3% — в возрасте 56 лет и старше, 19,5% — в возрасте 19−30 лет.

Среди туристов, посетивших за полгода Узбекистан, — 11,6 тысячи мужчин и 11,3 тысячи женщин в возрасте до 18 лет, 41,6 тысячи мужчин и 37,3 тысячи женщин в возрасте от 19 до 30 лет, 111,2 тысячи мужчин и 101,1 тысячи женщин в возрасте от 31 до 55 лет, 38,3 тысячи мужчин и 52,1 тысячи женщин в возрасте старше 56 лет.

Цель значительного числа иностранных граждан, въехавших в Узбекистан, — это посещение родственников (68,6%). Наименьший удельный вес въехавших иностранных граждан приходится на туристические цели — 10,9%, транзит — 9,9%, лечение — 0,9%, работу — 0,8%, постоянное место жительства и служебные цели — по 0,7%, коммерческую — 0,6%, учебу — 0,4% и прочие — 6,5%.





Что касается выезда граждан Узбекистана за рубеж, то здесь их количество в I полугодии достигло 6,2 миллиона человек. По сравнению с январем-июнем 2018 года, этот показатель снизился на 794,7 тысячи человек, или 11,3%.

В страны СНГ выехали граждане Узбекистана в количестве 5,9 миллиона человек, среди которых 3,3 миллиона человек поехали к родственникам, 1,9 миллиона человек выехали на заработки, 60,4 тысячи человек — с туристической целью.

В страны дальнего зарубежья отправились 288,9 тысячи граждан Узбекистана, из них 178,9 тысячи человек — с туристической целью, 41,1 тысячи человек — работать.

Наибольшее количество граждан Узбекистана, выехавших за ее пределы, имели целью посещение родственников — 54,5%, поиск работы — 31,5%, наименьшее — постоянное место жительства — 3,1%, туристическая — 3,9%, служебная — 0,8%, транзит — 0,7%, учеба — 0,5%, лечение — 0,3% и прочие — 4,7%.

Основная часть граждан Узбекистана, выехавших в соседние страны (44,8%), приходится на отток в Казахстан (2,7 миллиона человек) и далее в Кыргызстан — 26,9% (1,6 миллиона человек). В Россию отбыли 736,6 тысячи человек (11,9%). В Таджикистан выехали 673,6 тысячи человек (10,9%), Туркменистан, Беларусь и Азербайджан — 47,8 тысячи, 6,8 тысячи и 5,8 тысячи человек соответственно.

Наибольший отток в зарубежные страны был, в частности, отмечен в Турцию (98,8 тысячи человек), Южную Корею (41,6 тысячи человек), Объединённые Арабские Эмираты (29,2 тысячи человек), Саудовскую Аравию (25,2 тысячи человек), Китай, Индию и США (15,9 тысячи, 13,9 тысячи и 10,6 тысячи человек соответственно).

Основную долю выехавших составили лица в возрасте 31−55 лет — 53,3%, 19−30 лет — 30,2%, 56 лет и старше — 11,8%, до 18 лет — 4,7%.

С туристической целью выехали 52,6% граждан в возрасте 31−55 лет, 19,4% — 19−30 лет, 20% — 56 лет и старше. Выехали

учиться 84,5% лиц в возрасте 19−30 лет, 7,7% — в возрасте до 18 лет. Со служебной целью покинули страну 69,9% лиц в возрасте 31−55 лет, 18,5% — в возрасте 19−30 лет.