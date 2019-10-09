США ввели визовые ограничения против членов правительства и Коммунистической партии Китая, которые, как полагает Вашингтон, несут ответственность или причастны к задержаниям и злоупотреблениям в отношении уйгуров, этнических казахов и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Заявление госсекретаря США Майкла Помпео об этом опубликовано 8 октября.

Ограничения могут распространяться на членов семей таких должностных лиц КНР, отмечается в заявлении.

Накануне Министерство торговли США также объявило о введении экспортных ограничений на американскую продукцию, экспортируемую в 28 организаций в Синьцзяне, причастных к репрессивной политике.

«Соединенные Штаты призывают Китайскую Народную Республику немедленно прекратить репрессивную кампанию в Синьцзяне, освободить всех безосновательно задержанных и прекратить попытки принуждения членов китайских мусульманских меньшинств, проживающих за рубежом, вернуться в Китай, где их ждет неопределенная судьба», — говорится в заявлении Помпео.

В посольстве Китая в США в ответ заявили, что визовые ограничения и запреты против компаний КНР со стороны США «серьезно нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, являются вмешательством во внутренние дела Китая и подрывают его интересы».

«В Синьцзяне нет так называемой проблемы прав человека, заявленной США. Обвинения со стороны Вашингтона являются выдуманными предлогами для вмешательства», — подчеркивается в заявлении дипмиссии.

Посольство отметило, что «меры по борьбе с терроризмом и радикализмом в Синьцзяне направлены на искоренение питательной почвы экстремизма и терроризма», и они «соответствуют китайским законам и международной практике и поддерживаются всеми 25 миллионами людей из различных этнических групп в Синьцзяне».

Обвинения властей Китая в репрессивной политике в отношении мусульман тюркского происхождения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе звучат не в первый раз. В августе прошлого года Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации со ссылкой на достоверные сообщения заявил, что «до 1 миллиона этнических уйгуров содержатся в крупном лагере для интернированных». В июле 22 страны призвали Китай прекратить массовые задержания этнических уйгуров и других мусульман в СУАР.