Usta Shirin — это жилой комплекс, отличающийся своей особенностью и дизайном. Он воздвигается в Юнусабадском районе на пересечении улиц Уста Ширин и Богиравон.
Живя в столице, сложно спрятаться от городского шума, пыли и постоянного движения. Компания Modern Stroy воздвигает жилой комплекс Usta Shirin, который привлекает тем, что находясь в центре Ташкента, дарит жильцам чистый воздух, тишину и покой.
Форма и высота расположения зданий и панорамные окна позволят всем будущим жильцам не только насладиться видами на ташкентскую телебашню, но и провожать красивые закаты из-за гор Чаткальского хребта.
Строительство жилого комплекса Usta Shirin завершится в 2021 году.
Первые этажи Usta Shirin являются подходящей площадкой для развития и продвижения бизнеса в сфере услуг.
Жилой комплекс с общей площадью 1,07 га, состоящий из трех высотных зданий в 10 этажей, предлагает следующее удобства:
- панорамные окна в пол, занимающие 80% здания;
- открытые и просторные балконы размером 2,3 м;
- внутреннее дошкольное образовательное учреждение;
- постоянная чистота, обеспечиваемая внутренним персоналом;
- фитнес-центр и бассейн;
- специальная система обогрева;
- экодом, искусственные водоемы, парки с ландшафтным дизайном;
- летние открытые и зимние крытые игровые площадки;
- открытые беседки и скамейки на территории ЖК;
- подземная парковка;
- круглосуточная охрана;
- развитая инфраструктура: рестораны, торговые точки, развлекательные учреждения;
- оснащение системой «умный дом»;
- использование энергосберегающих систем, экологических солнечных панелей в осветительных приборах;
- скоростные и бесшумные панорамные лифты, сделанные по современным европейским стандартам.
Компания Modern Stroy запустила акцию «Три нуля»: при покупке квартиры в ЖК Usta Shirin можно выиграть поездку в Самарканд.
Акция предлагает:
- первоначальный взнос — 0%;
- рассрочку — 0% (20 месяцев без надбавки);
- оплата за постоянную регистрацию — 0%. Государственная пошлина оплачивается компанией.
Подробную информацию можно получить по номеру: (+998) 71−200−30−03
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