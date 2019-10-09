Usta Shirin — это жилой комплекс, отличающийся своей особенностью и дизайном. Он воздвигается в Юнусабадском районе на пересечении улиц Уста Ширин и Богиравон.

Живя в столице, сложно спрятаться от городского шума, пыли и постоянного движения. Компания Modern Stroy воздвигает жилой комплекс Usta Shirin, который привлекает тем, что находясь в центре Ташкента, дарит жильцам чистый воздух, тишину и покой.





Форма и высота расположения зданий и панорамные окна позволят всем будущим жильцам не только насладиться видами на ташкентскую телебашню, но и провожать красивые закаты из-за гор Чаткальского хребта.

Строительство жилого комплекса Usta Shirin завершится в 2021 году.

Первые этажи Usta Shirin являются подходящей площадкой для развития и продвижения бизнеса в сфере услуг.





Жилой комплекс с общей площадью 1,07 га, состоящий из трех высотных зданий в 10 этажей, предлагает следующее удобства:

панорамные окна в пол, занимающие 80% здания;

открытые и просторные балконы размером 2,3 м;

внутреннее дошкольное образовательное учреждение;

постоянная чистота, обеспечиваемая внутренним персоналом;

фитнес-центр и бассейн;

специальная система обогрева;

экодом, искусственные водоемы, парки с ландшафтным дизайном;

летние открытые и зимние крытые игровые площадки;

открытые беседки и скамейки на территории ЖК;

подземная парковка;

круглосуточная охрана;

развитая инфраструктура: рестораны, торговые точки, развлекательные учреждения;

оснащение системой «умный дом»;

использование энергосберегающих систем, экологических солнечных панелей в осветительных приборах;

скоростные и бесшумные панорамные лифты, сделанные по современным европейским стандартам.





Компания Modern Stroy запустила акцию «Три нуля»: при покупке квартиры в ЖК Usta Shirin можно выиграть поездку в Самарканд.

Акция предлагает:

первоначальный взнос — 0%;

рассрочку — 0% (20 месяцев без надбавки);

оплата за постоянную регистрацию — 0%. Государственная пошлина оплачивается компанией.





Подробную информацию можно получить по номеру: (+998) 71−200−30−03

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