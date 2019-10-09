Usta Shirin — это жилой комплекс, отличающийся своей особенностью и дизайном. Он воздвигается в Юнусабадском районе на пересечении улиц Уста Ширин и Богиравон.

Живя в столице, сложно спрятаться от городского шума, пыли и постоянного движения. Компания Modern Stroy воздвигает жилой комплекс Usta Shirin, который привлекает тем, что находясь в центре Ташкента, дарит жильцам чистый воздух, тишину и покой.


Форма и высота расположения зданий и панорамные окна позволят всем будущим жильцам не только насладиться видами на ташкентскую телебашню, но и провожать красивые закаты из-за гор Чаткальского хребта.

Строительство жилого комплекса Usta Shirin завершится в 2021 году.

Первые этажи Usta Shirin являются подходящей площадкой для развития и продвижения бизнеса в сфере услуг.


Жилой комплекс с общей площадью 1,07 га, состоящий из трех высотных зданий в 10 этажей, предлагает следующее удобства:

  • панорамные окна в пол, занимающие 80% здания;
  • открытые и просторные балконы размером 2,3 м;
  • внутреннее дошкольное образовательное учреждение;
  • постоянная чистота, обеспечиваемая внутренним персоналом;
  • фитнес-центр и бассейн;
  • специальная система обогрева;
  • экодом, искусственные водоемы, парки с ландшафтным дизайном;
  • летние открытые и зимние крытые игровые площадки;
  • открытые беседки и скамейки на территории ЖК;
  • подземная парковка;
  • круглосуточная охрана;
  • развитая инфраструктура: рестораны, торговые точки, развлекательные учреждения;
  • оснащение системой «умный дом»;
  • использование энергосберегающих систем, экологических солнечных панелей в осветительных приборах;
  • скоростные и бесшумные панорамные лифты, сделанные по современным европейским стандартам.


Компания Modern Stroy запустила акцию «Три нуля»: при покупке квартиры в ЖК Usta Shirin можно выиграть поездку в Самарканд.

Акция предлагает:

  • первоначальный взнос — 0%;
  • рассрочку — 0% (20 месяцев без надбавки);
  • оплата за постоянную регистрацию — 0%. Государственная пошлина оплачивается компанией.


Подробную информацию можно получить по номеру: (+998) 71−200−30−03

Сайт: modern-stroy.uz
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