С 1 по 5 октября во Дворце творчества молодежи проходила вторая Неделя дизайна и архитектуры в Узбекистане UDAW 2019. За эти дни около 5000 человек посетили мероприятие, где прошло много ярких и запоминающихся событий.

Открытие

1 октября прошло открытие UDAW 2019, которое стало ярким моментом всего мероприятия. В ходе открытия были проведены панельные дискуссии, конкурсы от партнеров, различные перформансы и многое другое.

После выступления партнеров и проведения розыгрышей партнерами UDAW гостям был предложен фуршет от ресторана «Трюфель».

В завершение вечера во Дворце творчества молодежи выступил российский шоу-балет Аллы Духовой «Тодес» с новым спектаклем «#продолжение».





Международная конференция архитекторов и дизайнеров

На Международной конференции архитекторов и дизайнеров, прошедшей 2 и 3 октября, приняли участие девять спикеров из Европы и стран СНГ. Каждый из них выступил с темами, которые связаны с родом своей деятельности:

Хуан Пабло Молино (Париж, Франция);

Альфонсо Фемиа (Милан — Париж — Геноа);

Евгений Тюрин (Москва, Россия);

Кирилл Кухарчук (Москва, Россия);

Борис Уборевич Боровский (Москва, Россия);

Фабрис Оссе (Париж, Франция);

Любовь Сафронова (Калининград — Москва — Ташкент);

Юнус Кая (Анталия, Турция);

Евгений Соколов (Ташкент).

Кроме спикеров, на конференции выступили представители компаний-партнеров недели с образовательными лекциями.





Выставка UDAW Expo 2019

С 1 по 3 октября проходила выставка UDAW Expo 2019, где более 40 компаний-партнеров собрали стенды, чтобы представить жителям и гостям Ташкента свою продукцию и услуги. Любой желающий мог задать лично вопрос представителям компаний. Во время выставки прошел ряд панельных дискуссий, захватывающих арт-шоу и различных конкурсов от участников выставки, где разыгрывались призы от компаний-участниц.





Закрытый вечер от организаторов

На четвертый день второй Недели дизайна и архитектуры был организован закрытый вечер вдохновения от шоу-рума Home Interior — организатора Uzbekistan Design & Architecture Week. На вечере, где был подготовлен фуршет для гостей, вновь выступили все приглашенные спикеры.





Гала-ужин

5 октября в ресторане «Фаренгейт» прошел гала-ужин, посвященный закрытию второй Недели дизайна и архитектуры. После сбора всех гостей с речью выступила президент и идейный вдохновитель UDAW Любовь Сафронова, где и подвела итоги всей недели. После со своей речью выступил генеральный партнер Kerama Marazzi. Сюрпризом от организаторов было выступление группы «Винтаж» с обворожительной Анной Плетневой. В завершение прошла церемония награждения за поддержку и активное участие в Uzbekistan Design & Architecture Week, где были награждены:

генеральный партнер Kerama Marazzi — за огромный вклад и поддержку второй недели дизайна и архитектуры;

Kerama Marazzi — за огромный вклад и поддержку второй недели дизайна и архитектуры; platinum-партнеры: Mudo Concept, Kale Gallery, IMZO premium, Venis &Noken, Grohe, Hansgrohe, Progress Impress (Blum, Franke, Dom Expert), Kastamonu, Elit Design, Midea, Hisense, Design House;

Mudo Concept, Kale Gallery, IMZO premium, Venis &Noken, Grohe, Hansgrohe, Progress Impress (Blum, Franke, Dom Expert), Kastamonu, Elit Design, Midea, Hisense, Design House; gold-партнеры: Jung +I Intelhouse, «Бахор Гуллари», Laminrus, New Concept, Мануэль Нуньес Яновский;

Jung +I Intelhouse, «Бахор Гуллари», Laminrus, New Concept, Мануэль Нуньес Яновский; silver-партнеры: «Престиж Интерьер», «Третье чувство», Dasly Gala Mosaic, Art sreet house of masters, Vimar, Velux, International Property Awards Uzbekistan 2020−2021, Comtechoff, The 7 design, Archikultura





Мастер-классы

В течение всего сентября проходил ряд мастер-классов от platinum-партнеров UDAW 2019. На них компании-партнеры рассказывали о своих специализациях и продукте и представляли сценарии использования своего предложения, чтобы подчеркнуть дизайн-проект. Презентации получили успех у слушателей. Каждый мастер-класс заканчивался фуршетом и вручением подарков слушателям за посещение мероприятия от партнеров.

Uzbekistan Design & Architecture Week 2019 прошла успешнее, чем в предыдущем году, и на этом организаторы мероприятия не собираются останавливаться.

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