Компания СП ООО SIRDARYO MEGA LUKS (SML) начала строительство завода по производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП) с годовой мощностью 25 тыс. тонн готовой продукции.

Общая стоимость проекта составляет 50 млн евро. Поставщиком оборудования выбрана немецкая Brückner Maschinenbau GmbH & Co. Подписан контракт на поставку производственной линии, уже ведутся переговоры по приобретению второй линии.

БОПП-пленка используется в качестве основного сырья в производстве гибкой упаковки для пищевой продукции, липкой ленты и этикеток для жёсткой упаковки (бутылок, контейнеров и других).

На сегодняшний день на имеющихся двух площадках SML выпускает полипропиленовые мешки. В месяц компания перерабатывает свыше тысячи тонн полипропилена.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

В течение ближайших двух лет объемы переработки увеличатся в более, чем четыре раза, что превратит SML в одного из ведущих производителей полипропиленовых мешков не только на местном рынке, но и на всем пространстве СНГ.

На развитие этого сегмента компания вкладывает свыше $50 млн. Будет освоен выпуск двух новых продуктов: 50-килограммовых мешков и биг-бегов.

Компания также закупила у австрийской компании SML Maschinengesellschaft mbH, которая является мировым лидером в этом сегменте, первую линию для производства полиэтиленовой стретч-пленки.

Кроме того, СП ООО SIRDARYO MEGA LUKS планирует закупить наиболее современное оборудование для производства нетканого полотна, которое используется в медицинских целях и в санитарно-гигиенических изделиях. Объем инвестиций превышает 70 млн евро.

Для обеспечения стабильной и надежной работы оборудования компания планирует построить собственный энергетический центр, который обеспечит непрерывную поставку электричества, холода и тепла. Предполагаемый объем инвестиций — 10 млн евро.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

Основным ресурсом любой преуспевающей компании являются люди. С вводом в эксплуатацию всех проектов в компании будут работать порядка 4000 человек, в том числе десятки иностранных специалистов, которые передадут свой опыт местным коллегам.

Уже сегодня на предприятии трудятся два специалиста из Израиля, четыре — из России.

«Мы прекрасно осознаем, что стоимость иностранных специалистов несоизмерима с заработками местных работников. Но приобретая дорогостоящее и высокотехнологичное оборудование, мы должны доверить его профессионалам, которые имеют за плечами многолетний опыт в монтаже и эксплуатации такого оборудования», — отметил учредитель и генеральный директор SML Мухиддин Норматов.

Вклад в такие основные ресурсы, как люди, оборудование и инфраструктура‚ воспринимается в качестве необходимой и правильной стратегии для бизнеса, добавил он.





Мухиддин Норматов. Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz»

«Все эти планы и деятельность были бы невозможны без бесценной финансовой поддержки наших банков. Особую благодарность мы хотим выразить партнерам — „Агробанк“, „Узпромстройбанк“ и Народный банк за доверие и поддержку, которые они нам оказывают для успешной реализации наших проектов и эффективного выстраивания рабочего капитала», — подчеркнул Мухиддин Норматов.

Продукция SML в первую очередь направлена на местный рынок, отметили в компании. Она позволит потребителям в Узбекистане иметь более выгодную альтернативу импорту.

Благодаря производству высококачественных изделий компания уверенно начинает выходить на зарубежные рынки. В появлением новых, конкурентоспособных с точки зрения качества и себестоимости продуктов SML планирует покорять страны Восточной и Западной Европы, Ближнего Востока.

Получить подробную информацию можно по телефону: (+998) 90−312−18−46

Сайт: sml.uz

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