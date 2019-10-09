В Самарканде произошло массовое отравление хотдогами и шаурмой, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Во второй половине дня 7 октября и 8 октября в областную инфекционную больницу обратились 26 человек с жалобами на тошноту, рвоту, головную боль, общую слабость, расстройство желудка, боль в области желудка и повышение температуры. Они были госпитализированы с первичным диагнозом «пищевая токсикоинфекция».

Предварительное расследование Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве показало, что пациенты в период с 13:00 по 17:00 6 октября употребляли хотдоги и шаурму в пункте общепита, принадлежащему ООО «Бахтиёр», на Сиабском рынке.

При проверке этого пункта он оказался неработающим. Для проведения однодневной проверки деятельности ООО «Бахтиёр» направлен запрос бизнес-омбудсману при президенте.

Сейчас специалисты посещают жилые дома поблизости точки продажи фастфуда, чтобы выявить и обследовать других граждан, которые могли отравиться в этом месте, сообщил глава агентства Бахром Алматов.

Ситуация взята на контроль Министерства здравоохранения.