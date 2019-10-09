Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду ознакомился с ходом строительства делового центра Olmazor Business City, который возводится на площади в почти 24 га между Малой кольцевой дорогой и улицей Янги Олмазор.

Как сообщила пресс-служба главы государства, территория центра разделена на 6 лотов. В первом и втором строятся торговый центр, офисы и развлекательные комплексы, в третьем, четвертом и пятом лотах — 28 многоэтажных домов на 2,1 тысячи квартир, в шестом лоте — дошкольная образовательная организация и школа на 300 и 500 мест.





На первых этажах домов разместятся магазины. Стены зданий будут состоять из семи слоев, в том числе из базальтового волокна, чтобы обеспечить комфортную температуру летом и зимой. Квартиры будут полностью оснащены бытовой техникой и мебелью узбекского производства.

«Необходимо увеличить число домов, сделать жилье доступнее за счет экономии ресурсов. Для этого следует расширить производство строительных материалов, базальтового волокна, сделать так, чтобы они дошли до каждого региона», — сказал президент.

Он также отметил, что необходимо качественно обслуживать дома, жильцов, эффективно использовать инженерное оборудование.