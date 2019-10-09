Руководители Национального агентства «Узбеккино» и датской компании Danmon group в Копенгагене провели переговоры о реализации проекта по переоснащению технологической базы агентства и его подразделений в 2020—2021 годах, сообщили «Газете.uz» в проекте «Культурное наследие Узбекистана».

Проектом предусмотрено полное обновление кинооборудования для «Узбекфильма», киностудии хроникальных и документальных фильмов, студии мультипликационных фильмов и республиканского кинофонда.

«Благодаря новому оборудованию „Узбеккино“ сможет провести оцифровку и реставрацию кинолент, хранящихся в архивных фондах как в стране, так и за рубежом», — отметил генеральный директор агентства Фирдавс Абдухаликов.

В рамках переоснащения будет приобретено кинооборудование производителей Arri, Avid, Panther, Canon, Apple и Vicon.

Одновременно с модернизацией кинооборудования реконструируют производственную территорию студии «Узбекфильма».

«Это и позволит нам, в конечном результате, получить самую крупную в Центральной Азии кинопроизводственую базу», — сказал Фирдавс Абдухаликов.