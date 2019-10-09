Издание Xabar.uz 7 октября опубликовало фотографии спящих на полу воспитанников специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей Шурчинского района Сурхандарьинской области.

В заметке отмечалось, что из-за переполненности школы и нехватки кроватей дети вынуждены спать на полу библиотеки. Кроме того, сообщалось о недостаточной отапливаемости общежития и классов, малом размере столовой, отсутствии игровой площадки, спортивного зала, душевой комнаты, комнат для учителей и других условий.

9 октября пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана по итогам проведенного расследования опубликовало сообщение со ссылкой на Сурхандарьинское областное управление народного образования, которое провело беседу с библиотекарем школы С. Эргашевой и педагогами.

Выяснилось, что 20 сентября учителя М. А. и С. К. вывели учеников 3 «Б» класса в библиотеку, постелили там матрас, уложили детей и сфотографировали их. Затем учащиеся были направлены в общежитие. В социальных сетях фотографии опубликовал учитель школы Б. Ж.

Ученики заявили, что никогда не спали на полу и отметили наличие условий для учебы и проживания в общежитии, говорится в сообщении.

Сурхандарьинское облУНО обратилось с заявлением в районную прокуратуру об изучении действий педагогов Б. Ж., М. А. и С. К. Прокуратура Шурчинского района начала следствие.

В специализированной школе-интернате обучаются 265 детей, из них 206 проживают в общежитии, оставшиеся 59 посещают учебное заведение из дому, отметили в МНО.