Международный валютный фонд в 2019 году ожидает более медленный экономический рост почти в 90% стран мира. Об этом во вторник заявила в первой программной речи директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, которая в конце сентября была утверждена новой главой организации.

«Мировая экономика сейчас испытывает синхронное замедление роста. Это масштабное замедление темпов означает, что рост в этом году снизится до самого низкого уровня с начала десятилетия», — сказала она.

Глава МВФ сообщила, что на следующей неделе фонд опубликует новый доклад по перспективам развития мировой экономики, в котором прогнозы на 2019 и 2020 годы будут пересмотрены в сторону снижения.

По словам Георгиевой, на текущей экономической ситуации сказались торговые споры. «Рост мировой торговли практически остановился», — подчеркнула она.

«В торговой войне проигрывают все. Для мировой экономики совокупный эффект торговых конфликтов может означать потерю примерно 700 млрд долларов к 2020 году, или примерно 0,8% ВВП. Для сравнения: это приблизительно равно величине всей экономики Швейцарии», — заявила глава фонда.

Если произойдет серьезный спад, корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 трлн, или почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках. «Это превышает уровни, наблюдавшиеся во время финансового кризиса», — подчеркнула она.

В числе приоритетных задач экономической политики для обеспечения более активного и более устойчивого роста глава МВФ назвала: мудрое применение денежно-кредитной политики и повышение финансовой стабильности, применение фискальных инструментов для решения текущих задач, проведение структурных реформ для будущего роста и использование международного сотрудничества.

Центральным банкам следует «четко информировать о своих планах, по-прежнему опираться на данные и поддерживать процентные ставки на низком уровне, где это целесообразно», отметила Кристалина Георгиева.

«Низкие процентные ставки также побуждают инвесторов искать более высокую доходность в странах с формирующимся рынком. Это делает многие небольшие страны уязвимыми по отношению к внезапным разворотам потоков капитала», — считает глава фонда.

По ее мнению, один из способов создания более широкого бюджетного пространства заключается в мобилизации внутренних доходов. «Уменьшение коррупции и применение цифровых средств для сбора налогов может высвободить ресурсы и поддерживать новые инвестиции в людей», — сказала она.

Новое исследование МВФ, сосредоточенное на странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, показывает, как структурные реформы могут привести к повышению производительности и обеспечить огромные экономические выгоды, заявила Кристалина Георгиева.

«Если синхронизированное замедление усугубляется, нам, возможно, необходимы синхронные ответные меры экономической политики», — заключила глава МВФ.