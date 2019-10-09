Узгидромет опубликовал итоги работы за девять месяцев с начала года. Оправдываемость метеорологических и агрометеорологических краткосрочных и среднесрочных прогнозов составила в среднем 91−93%, гидрологических краткосрочных и долгосрочных — 90−95%, агрометеорологических — 90%.

С начала года было обслужено 16360 самолетовылетов, из них 15334 международных. Оправдываемость 9/24-часовых прогнозов погоды по районам аэродромов составила 92,8%, прогнозов на посадку — 97,8%, штормовых предупреждений — 96,8%.

Всего на территории аэропортов Узбекистана наблюдалось 1153 опасных для авиации явлений погоды, предупрежденность которых составила 99,7%, из них наблюдалось 332 случая с видимостью менее 2000 м и высотой облачности ниже 200 м. Прерванных рейсов, задержек и отмен авиарейсов по причине неоправдавшихся прогнозов не было.

Сейчас Узгидромет строит 11 новых зданий для метеорологических станций Чимбай, Акбайтал, Боз, Шерабад, Акрабад, Дустлик, Сырдарья, Кува, Сарыканда, Пайшамба и Гурлен, также ведет реконструкцию 6 постов наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в Ташкенте, Ангрене и Алмалыке.