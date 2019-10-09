SAP — мировой лидер в области программного обеспечения для крупного бизнеса и промышленных комплексов. В 90% компаний списка Forbes 2000 процессы автоматизированы при помощи SAP. Expera стала первой в Узбекистане компанией со статусом «Партнерский центр экспертизы SAP» (PCoE).

В современных условиях автоматизация бизнес-процессов — неотъемлемая составляющая эффективности компании.

В Узбекистане SAP, как правило, выбирают организации, нуждающиеся в продуктивной системе управления бизнесом. Теперь оперативную и высококвалифицированную техническую поддержку по модулям SAP можно получить у специалистов компании Expera.

«Статус „Партнерский центр экспертизы SAP“ дает нам право продавать и поддерживать лицензии SAP на всей территории Узбекистана. Это сотрудничество стало возможным благодаря 20-летнему опыту работы Expera в Узбекистане в области проектирования и сопровождения IT-систем, а также цифровой трансформации предприятий. Получению статуса партнерского центра предшествовала проверка аудиторов компании SAP, которые оценивали квалификацию наших специалистов, опыт работы с цифровыми продуктами, возможности соблюдать международные стандарты качества обслуживания», — прокомментировал руководитель отдела по разработке бизнес-приложений.

Благодаря появлению в Узбекистане центра экспертизы SAP местные пользователи получат ряд преимуществ:

решение проблем 24/7 с обслуживанием на русском и узбекском языках;

получение обновлений и локализация продуктов в соответствии с требованиями местного законодательства;

расширенные возможности по управлению SAP-ландшафтом и IT-инфраструктурой при помощи платформы SAP Solution Manager;

непрерывный контроль качества продуктов SAP;

доступ к глобальной базе SAP Notes с описанием технических проблем и их решений.

Специалисты компании Expera помогут внедрить необходимые модули, оптимизировать бизнес-процессы и снизить эксплуатационные затраты за счет непрерывного контроля качества.

Одним из первых проектов в промышленном секторе Узбекистана, в котором были применены решения SAP, было внедрение модулей системы управления предприятием (ERP) в АО «Узбекуголь», реализованного в партнерстве с международной компанией Suntronix. Система обеспечивает централизованное ведение материальных потоков, позволяет осуществлять анализ доступных запасов по всем складам и предоставлять консолидированную отчетность по всем филиалам.

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