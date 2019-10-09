Проект Кодекса об административных правонарушениях презентовал Исследовательский институт правовой политики при Министерстве юстиции Узбекистана, разработавший документ, сообщило 9 октября УзА.
Создание нового кодекса предусмотрено пунктом 44 государственной программы «Года активных инвестиций и социального развития». После принятия документа действующий Кодекс об административной ответственности будет упразднен.
В проекте отражены следующие задачи, определенные госпрограммой:
- совершенствование процессуального порядка рассмотрения дел;
- оптимизация прав и обязанностей участников процесса;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему делопроизводства об административных правонарушениях (электронный протокол, электронное административное дело);
- введение порядка прекращения производства по делам об административных правонарушениях, возбужденных на основании заявления потерпевшего;
- либерализация системы мер административного взыскания;
- введение дифференцированного порядка стимулирования добровольного исполнения штрафа;
- оптимизация категории органов и должностных лиц, уполномоченных на привлечение к административной ответственности.
Кроме того, в проекте предлагается несколько концептуальных изменений, в том числе:
- уточнение и расширение перечня общеправовых и специальных принципов в проекте Кодекса об административных правонарушениях;
- введение ответственности юридических лиц за административные правонарушения;
- приведение в соответствие Кодекса об административных правонарушениях с законом «Об административных процедурах»;
- освобождение от административной ответственности и административного взыскания.
Проект Кодекса «Об административных правонарушениях» будет усовершенствован по предложениям специалистов и вынесен на публичное обсуждение, говорится в сообщении.