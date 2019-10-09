Проект Кодекса об административных правонарушениях презентовал Исследовательский институт правовой политики при Министерстве юстиции Узбекистана, разработавший документ, сообщило 9 октября УзА.

Создание нового кодекса предусмотрено пунктом 44 государственной программы «Года активных инвестиций и социального развития». После принятия документа действующий Кодекс об административной ответственности будет упразднен.

В проекте отражены следующие задачи, определенные госпрограммой:

совершенствование процессуального порядка рассмотрения дел;

оптимизация прав и обязанностей участников процесса;

внедрение информационно-коммуникационных технологий в систему делопроизводства об административных правонарушениях (электронный протокол, электронное административное дело);

введение порядка прекращения производства по делам об административных правонарушениях, возбужденных на основании заявления потерпевшего;

либерализация системы мер административного взыскания;

введение дифференцированного порядка стимулирования добровольного исполнения штрафа;

оптимизация категории органов и должностных лиц, уполномоченных на привлечение к административной ответственности.

Кроме того, в проекте предлагается несколько концептуальных изменений, в том числе:

уточнение и расширение перечня общеправовых и специальных принципов в проекте Кодекса об административных правонарушениях;

введение ответственности юридических лиц за административные правонарушения;

приведение в соответствие Кодекса об административных правонарушениях с законом «Об административных процедурах»;

освобождение от административной ответственности и административного взыскания.

Проект Кодекса «Об административных правонарушениях» будет усовершенствован по предложениям специалистов и вынесен на публичное обсуждение, говорится в сообщении.